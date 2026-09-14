Slušaj vest

Glumački bračni par Snežana Bogdanović i Uliks Fehmiu započeo je svoju ljubavnu priču još 1994. godine, da bi se ubrzo potom preselili u Njujork gde su nastavili zajednički život sa ćerkom Nikom. Njihova naslednica nedavno ih je obradovala prvim unukom, a poznati supružnici su u više navrata otvoreno govorili o izazovima života preko okeana.

Nakon dolaska u Ameriku, Snežana i Uliks su pokrenuli sopstveni privatan posao i otvorili pekaru.

Pogledajte u galeriji Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmiua:

1/6 Vidi galeriju Snežana Bogdanović i Uliks Fehmiu Foto: Instagram, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

"Ovaj grad je čudo, mislim da je jedan život malo da ga savladate. On je čitav svet, daje mnogo, razmazi vas potpuno, ponekad nismo ni svesni da smo postali deo njega, a s druge strane je surov i težak. Ako se borite za egzistenciju, lako postajete njegov rob i sluga", ispričala je glumica svojevremeno.

Pekarski biznis

Uliks se već godinama veoma uspešno bavi pekarstvom u Americi. Na pitanje da li je zbog posvećenosti drugom biznisu propustio određene glumačke prilike, glumac je ranije izneo svoj stav:

"Imao sam taj utisak kad smo otišli, da vreme koje prolazi nepovratno odnosi uloge koje glumac može da odigra samo u specifičnoj dobi. Pomiriti se sa tim nije bilo lako, ali mi nismo mogli protiv sebe. Nismo mogli da glumimo kad vreme nije bilo za igranje. Ta odluka je imala cenu, a hleb je došao kao blagoslov da možemo od njega da živimo. U tom procesu smo dali sve što smo imali, kao što smo se davali ulogama koje smo radili. A gluma nije trka na sto metara, nego maraton. Već sa 30 godina mi je bilo jasno da nikad neću odigrati Hamleta, ali ću možda igrati Lira," rekao je Uliks za Gloriju.

Povratak u Beograd

Poznati glumac opisao je i emocije koje ga obuzimaju prilikom dolaska u domovinu.

Nika Fehmiu podelila fotografiju bebe Foto: Instagrma/NikaFehmiu

"Kad se avion približi Surčinu, preplavi me milina, osećaj poznatog i blago uzbuđenje. Sa radošću dajem Beogradu šansu da me iznova zavede. On to uspeva, jer ipak je veliki šmeker. Još kad bismo ga bolje pazili, malo više negovali. Njujork je dobar prema nama, a mi smo mu zahvalni što nam je dom već dugo vremena", istakao je Uliks.

Imajući u vidu da su pre više od četvrt veka napustili Srbiju i izabrali Ameriku za trajno boravište, Snežana je ranije napomenula da svaki odlazak iz domovine nosi svoju težinu i zahteva veliku hrabrost.

Prvo unuče

Nika Fehmiju, ćerka Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmijua, porodila se u potpunoj tajnosti, a potom je na društvenim mrežama objavila prvu fotografiju sa novorođenčetom.

"Dobro došlo kući malo naše," poručila je Nika uz fotografiju, nakon čega su usledile brojne čestitke pratilaca.

Pogledajte video: Uliks Fehmiu na Sarajevo film festivalu