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Glumica Sidni Svini izazvala je burne reakcije brojnih sportistkinja koje osuđuju seksualizaciju ženskog sporta nakon što se oskudno odevena pojavila u reklami za stranicu za sportsko klađenje.

Od petka se zvezda serije "Euforija" i filma "Sluškinjina priča" pojavljuje u reklami za kladioničarsku platformu Novig, u kojoj ima i vlasnički udeo. Tokom 58 sekundi, 25-godišnja glumica pozira, gotovo gola, sa sportskom opremom (bokserske rukavice, lopte, reket, palica za golf i slično) kako bi promovisala klađenje rečima: "Ne na rat, ne na smrt, ne na politiku. Samo na sport."

Pogledajte fotografije Sidni Svini:

1/9 Vidi galeriju Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Foto: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Sportistkinje besne zbog reklame

Odmah nakon objave na društvenim mrežama, reklama je izazvala talas kritika vrhunskih sportistkinja koje su je doživele kao korak unazad. Bivša australijska plivačica Arijarn Titmus izjavila je da je besna.

"To nije samo uvreda za sve žene koje su posvetile živote usavršavanju svojih veština, već i za sve one koji cene sport zbog onoga što on uistinu jeste: timski rad, prijateljstvo, predanost, izvrsnost, zajedništvo...", napisala je četvorostruka olimpijska prvakinja na Instagramu, osuđujući "svet u kojem su komercijalizacija ženskih tela i seksualizacija ženskog sporta i dalje uobičajena pojava".

"Odvratno", napisala je francuska triatlonka Matild Tili, dodavši da nikakav novac ne bi smeo da uveri ženu da šalje takvu sliku u vreme kada se sportistkinje još uvek bore za isto priznanje, iste novčane nagrade... i mnogo više.

"Ovako izgleda ženski sport"

Australijska plivačica Brijana Trosel, osvajačica zlatne medalje u štafeti 4x100 m na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021., snimila se na raznim takmičarskim bazenima i poručila: "Ovako izgledaju žene u sportu, Sidni Svini!"

Tu poruku podelila je i američka sprinterka i olimpijska prvakinja na 200 metara Gabi Tomas, a isto je učinila i britanska četvorostruka evropska prvakinja Emi Hant, koja je u nedelju zauzela četvrto mesto na 200 metara na Ultimate svetskom prvenstvu u Budimpešti, izjavivši u zoni za izjave: "Sidni Svini, ovako izgleda ženski sport."

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