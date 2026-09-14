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Glumački par Maša Đorđević i Stefan Vukić izgovorili su sudbonosno "da" tokom proteklog vikenda, a posebnu pažnju privukla je glumica Lenka Petrović, koja se na venčanju našla u ulozi mlade kume. Šira javnost Lenku pamti po ostvarenjima u serijama "Vera" i "Preživeti Beograd", ali i kao naslednicu istaknutog glumačkog para.

Lenka je pošla stopama svojih roditelja, Olge Odanović i Dragana Petrovića Peleta, te je diplomirala glumu na Fakultetu dramskih umetnosti, gde je stekla neraskidiva prijateljstva sa kolegama iz klase.

Venčanje Stefana Vukića i Maše Đorđević Foto: printscreen/instagram/stefan__vukic

Blistala u ulozi kume

Ulogu kuma na svadbi svoje bliske prijateljice i koleginice Maše shvatila je veoma ozbiljno, a atmosferu i pripreme za svečani čin podelila je na društvenoj mreži Instagram. Za ovu posebnu priliku Lenka se opredelila za otmenu ljubičastu odevnu kombinaciju - raskošnu suknju u spoju sa elegantnim korsetom. Izgled je zaokružila svedenom šminkom i uredno podignutom punđom, čime je dodatno istakla prirodnu lepotu, dok je tokom celog slavlja bila podrška mladencima.

Odbila da glumi sa majkom

Mlada glumica dosledno gradi karijeru bez oslanjanja na prezime roditelja. Iz tog razloga je svojevremeno odbila ulogu u popularnoj seriji "Radio Mileva", željeći da izbegne zajednički rad na istom projektu sa majkom Olgom.

Lenka Petrović kumovala na venčanju Maše Đorđević i Stefana Vukića Foto: Printscreen/Instagram/petrovic.lenka

Ovakav stav i samostalnost njene ćerke Olga Odanović je ranije javno podržala:

"Lenka je svoja. Ona je čak rekla da ne bi sa mnom nikad igrala. Ona kaže: "Ti si moja mama i ja to poštujem". Deca glumaca nose teret. Breme prezimena. I njima nije lako. Oni moraju mnogo više da se dokazuju. Mada, njeno vreme tek dolazi. Nikad se ne zna. Možda promeni mišljenje. Ona želi da izgradi sebe, da ostavi svoj lični pečat. Ja sam tu da to poštujem", ispričala je proslavljena glumica u jednom intervjuu.

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