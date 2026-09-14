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Završnica US Opena u Njujorku i okršaj između Aleksandra Zvereva i Bena Šeltona okupili su sam krem svetske elite, a najveću pažnju publike i fotoreportera privukli su Loren Sančez i Džef Bezos. Slavni par se pojavio ispred stadiona "Artur Eš", ali je njihovo neraspoloženje brzo postalo glavna tema posmatrača i korisnika društvenih mreža.

Dok se bivša televizijska voditeljka trudila da održi osmeh na licu, osnivač Amazona delovao je neobično hladno i distancirano, uopšte ne reagujući na dozivanje okupljenih prolaznika.

Pogledajte u galeriji fotografije Džefa Bezosa i Loren Sančez na US Openu:

1/5 Vidi galeriju Džef Bezos i Loren Sančez na US Openu Foto: MPI04 / Capital pictures / Profimedia

Kritike na račun stila i javnog držanja

Prisustvo bračnog para izazvalo je lavinu negativnih i podrugljivih komentara na mreži Instagram. Mnogi su istakli da izgledaju kao izuzetno čudan spoj, dodajući da se "dobar stil i kul imidž ne mogu kupiti parama". Pod lupom se našla i fizička forma milijardera, koji je poslednjih godina uz svoju suprugu prošao kroz veliku transformaciju.

Nakon najnovijih fotografija iz Njujorka, javnost mu poručuje: "Zaboravio na teretanu?! Pogledajte grudi Džefa Bezosa! Druže, kupi širu majicu". Primećeno je i da je izbegavao opušten stav dok je prilazio VIP zoni, kao i da nije reagovao na mobilni telefon koji mu je zamalo ispao iz džepa.

Ovakvo distancirano držanje značajno odudara od njihove dosadašnje prakse otvorenog ispoljavanja nežnosti i euforije, pa su se u javnosti pojavile i spekulacije o potencijalnoj bračnoj krizi. Priča je dodatno dobila na kontrastu jer su druge zvezde, poput Breda Pita i Ines de Ramon, na istom događaju zračile srećom i zaljubljenošću.

Prestiž koji novac ne može da kupi

Uprkos kritikama na račun ponašanja, par je meč posmatrao sa najuticajnije lokacije na celom stadionu. Za razliku od zastakljenih korporativnih loža koje velike kompanije mogu zakupiti za milionske iznose, Bezos i Loren su sedeli u svečanoj predsedničkoj loži ("President's Box").

Smeštena u najnižem VIP prstenu, ova loža nudi savršen pogled na teren i omogućava da se izbliza osjeti sama dinamika igre. Mesta u ovoj zoni nisu na prodaju - ona se dobijaju isključivo uz direktnu pozivnicu predsednika Teniskog saveza SAD i rezervisana su samo za odabranu svetsku elitu, holivudske zvezde i šefove država.

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