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Kada se pomene Stiven Karington, jedno od najprepoznatljivijih imena iz originalne serije "Dinastija", većina gledalaca prvo će pomisliti na glumca Džeka Kolmana, koji je ovu ulogu kasnije preuzeo. Ipak, prvi Stiven bio je Al Korli,glumac koji je u samim počecima serije uveo lik Blejkovog sina na televizijske ekrane.

Pogledajte u galeriji kako je Al Korli izgledao u mladosti:

1/7 Vidi galeriju Al Korli u mladosti Foto: teutopress GmbH / imago stock&people / Profimedia, Marie France Laval / AFP / Profimedia

Korli je Stivena igrao od početka emitovanja "Dinastije" 1981. godine do 1982, kada je napustio seriju. Njegova kratka televizijska karijera bila je tek početak mnogo zanimljivijeg puta koji ga je od noćnog života Njujorka odveo do muzičkih top-lista i evropske scene.

Od Studija 54 do malih ekrana

Rođen kao Alford Korli 22. maja 1956. godine, odrastao je u Vičiti, u američkoj saveznoj državi Kanzas. Njegov otac radio je kao metalostrugar, što je predstavljalo potpunu suprotnost glamuroznom životu Holivuda koji će Korli kasnije voditi.

Kao i mnogi ambiciozni glumci, još kao mladić napustio je Kanzas i otišao u Njujork kako bi usavršavao glumački zanat. Ubrzo je uspeo da upiše prestižni Actors Studio, legendarnu školu glume poznatu po metodičkoj glumi, iz koje su potekle zvezde poput Ala Paćina i Merilin Monro.

Al Korli Foto: Profimedia

Kako bi finansirao svoje glumačko obrazovanje, Korli je krajem sedamdesetih godina radio kao izbacivač na ulazu u klubu "Studio 54", najpoznatiji i najekskluzivniji noćni klub na svetu. Budući da je Studio 54 bio poznat po izuzetno strogoj, proizvoljnoj i elitističkoj politici na ulazu, Korli je praktično odlučivao ko je "dovoljno kul" da uđe u klub.

Kasnije je svoja neobična iskustva iz tog perioda podelio u popularnom dokumentarnom specijalu emisije "Behind the Music" na televiziji VH1, posvećenom upravo klubu Studio 54.

Uloga Stivena Karingtona bila je prva

Njegov trud se isplatio kada je 1979. godine dobio svoju prvu zvaničnu glumačku ulogu u televizijskom filmu Women at West Point. Samo dve godine kasnije, 1981. godine, spoj šarma momka sa Srednjeg zapada, njujorške drskosti i formalnog glumačkog obrazovanja pomogao mu je da dobije prelomnu ulogu Stivena Karingtona, koja mu je donela veliku popularnost.

Al Korli, serija Dinastija Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Stiven je bio najstariji sin moćnog naftnog tajkuna Blejka Karingtona, lik koji je od početka bio važan za razvoj porodičnih sukoba u seriji. Njegova seksualnost bila je jedna od tema koje su "Dinastiju" izdvojile u televizijskom pejzažu ranih osamdesetih.

U vremenu kada je homoseksualnost na američkoj televiziji i dalje bila tema koja je izazivala snažne reakcije, Stiven je bio jedan od prvih homoseksualnih likova koji su dobili značajan prostor u popularnoj mejnstrim seriji.

Upravo zbog toga Korli nije ostao upamćen samo kao jedan od članova glumačke postave, već i kao glumac koji je učestvovao u jednoj od televizijskih priča koje su pomerale tadašnje granice.

Napustio seriju

Iako je "Dinastija" trebalo da postane jedan od najvećih televizijskih hitova osamdesetih, Korli se u seriji nije zadržao dugo. Posle druge sezone napustio je ulogu Stivena, a lik je već naredne godine preuzeo Džek Kolman. Promenu lika objasnili su time da je Stiven doživeo tešku nezgodu nakon koje mu je totalno promenjen lični opis.

Heder Loklir, Al Korli Foto: Aaron Spelling Prods Collection / Everett / Profimedia

Kako je tada izjavljivao po stranim medijima, Korliju je dosadilo što scenaristi neprestano menjaju Stivenovu seksualnu orijentaciju, čas ga prikazujući u vezama sa muškarcima, čas sa ženama, kako bi udovoljili čelnicima televizijske mreže, koji su zazirali od toga da na televiziji imaju karaktera nejasne seksualne orijentacije.

Javno je kritikovao način na koji je serija pisana, kao i nedostatak hrabrosti televizijske mreže da se otvoreno uhvati u koštac sa tim "problemom". Njegove javne kritike narušile su njegov odnos sa producentima, pa je njegov odlazak iz serije na kraju bio dogovoran sa obe strane. Baš ova promena, bila je jedna od karakteristika dugog televizijskog života "Dinastije", u kojoj su pojedini likovi tokom godina dobijali nova lica.

Muzička karijera

Za Korlija je, međutim, odlazak iz serije označio početak potpuno drugačije faze karijere. Umesto da nastavi da gradi televizijsku karijeru, odlučio je da se ozbiljnije posveti muzici. Tokom osamdesetih Korli je izgradio karijeru kao pevač i muzičar, objavivši tri albuma.

Najveći uspeh ostvario je pesmom "Square Rooms", objavljenom 1984. godine. Numera je postala veliki međunarodni hit, naročito u Evropi, a Korli je od televizijskog glumca postao prepoznatljivo lice muzičke scene.

Usledile su i druge pesme, među kojima su "Cold Dresses" i "Face to Face", a njegova muzika bila je posebno popularna na evropskom tržištu.

Tako je čovek kojeg je publika upoznala kao Stivena Karingtona napravio prilično neobičan zaokret – od popularne američke sapunice do muzičke karijere koja ga je odvela daleko izvan televizijskog sveta.

Vratio se Stivenu Karingtonu

Iako je napustio originalnu seriju, Korli nije zauvek zatvorio vrata "Dinastije". Godinama kasnije vratio se ulozi Stivena u televizijskom filmu "Dynasty: The Reunion", emitovanom 1991. godine, koji je okupio deo originalne postave i zaokružio priču o porodici Karington.

Njegov povratak bio je zanimljiv i zbog toga što je publika tada mogla da vidi prvog Stivena ponovo u ulozi koja ga je proslavila, gotovo deceniju nakon što je napustio seriju.

Život daleko od reflektora

Za razliku od mnogih zvezda koje su svoju popularnost pokušale da zadrže stalnim pojavljivanjem u javnosti, Korli je tokom kasnijih godina uglavnom živeo povučenije.

Godine 1989. oženio se nemačkom glumicom i umetnicom Džesikom Kardinal. Par ima troje dece - Sofi, Rubi i Klauda. Par je bio u braku deset godina, pre nego što su se razveli 1999. godine. Uprkos razvodu, ostali su blisko povezani kao roditelji i zajedno se zalagali za dobrobit svoje porodice.

Džesika Kardinal, Al Korli Foto: Frank Hempel / United Archives / Profimedia

Njihova najstarija ćerka Sofi rođena je sa Volf-Hiršhornovim sindromom, retkim genetskim poremećajem koji izaziva ozbiljna mentalna i fizička zaostajanja u razvoju. Zbog toga su Al i Džesika veliki deo svog odraslog života posvetili humanitarnom radu i organizovanju velikih dobrotvornih akcija, kako bi pružili podršku osobama sa invaliditetom i poboljšali kvalitet života porodica koje se suočavaju sa ovim sindromom.

Romansa pre braka

Pre nego što se skrasio, Korli je početkom osamdesetih godina imao kratku, ali zapaženu romansu sa čuvenom američkom pop zvezdom Kejli Sajmon. On se čak pojavljuje na omotu njenog albuma Torch iz 1981. godine, na kojem je prikazan muškarac okrenut leđima prema kameri. Danas Korli vodi povučeniji život u luksuznom naselju Pacific Palisades u Los Anđelesu, u Kaliforniji i bavi se produkcijom.

Kejli Sajmon, Al Korli Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Druge uloge

Korli se tokom narednih decenija povremeno pojavljivao kao glumac, ali se nije vratio intenzitetu slave koji je imao tokom "Dinastije" i muzičkog uspeha osamdesetih. Jedna od zapaženijih kasnijih filmskih uloga bila je u komediji "Scorched" iz 2003. godine, u kojoj je igrala i Alisija Silverston.

Producentski život

Nakon što je krajem osamdesetih godina završio karijeru u pop muzici, Al Korli se okrenuo radu iza kamera i započeo uspešnu karijeru kao nezavisni filmski producent i reditelj. Kasnije je bio jedan od suosnivača producentske kuće "Code Entertainment".

Korli je režirao nekoliko projekata, kombinujući nezavisne drame sa ličnim i porodičnim temama. Svoj zvanični rediteljski debi ostvario je nemačkim televizijskim filmom "Last Dance" (1994), za koji je napisao scenario, bio producent i u njemu glumio.

Korli je izgradio bogatu producentsku karijeru, učestvujući u realizaciji više od 15 filmova različitih žanrova među kojima je i franšiza "The Ice Road" u kojem glavnu ulogu igra Lijam Nison. Ono što je zanimljivo jeste da oktobra meseca ove godine treba da izađe novi Korlijev film "The Mongoose" u kojem takođe glumi Lijam Nison.

Čovek koji je obeležio početak jedne velike priče

Al Korli danas zauzima posebno mesto u istoriji "Dinastije". Iako je Stivena Karingtona igrao samo tokom prve sezone, upravo je on bio prvi glumac koji je tom liku dao lice.

Pogledajte u galeriji kako Al Korli izgleda danas:

1/4 Vidi galeriju Al Korli danas Foto: Amy Graves / Getty images / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Njegova biografija zato izgleda gotovo kao priča iz nekog scenarija: iz Kanzas Sitija stigao je u Njujork, radio u legendarnom Studiju 54, dobio ulogu u jednoj od najpoznatijih serija osamdesetih, napustio je na vrhuncu njenog uspona, a zatim napravio uspešnu muzičku karijeru.

Od svih uloga koje je mogao da odigra, upravo će ga publika najduže pamtiti kao Stivena Karingtona – sina Blejka Karingtona i jednog od likova koji su pomogli da "Dinastija" početkom osamdesetih postane mnogo više od obične televizijske serije.

Pogledajte video: Serija "Dinastija", na Kurir televiziji