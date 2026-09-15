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Televizijska industrija dobila je nove rekordere. Na 78. dodeli Emi nagrada u Los Anđelesu najveći trijumf ostvarila je serija „Widow’s Bay“, koja je sezonu završila sa čak 14 osvojenih priznanja, dok je Metju Ris ispisao istoriju osvojivši dve nagrade za glavne muške uloge tokom iste večeri.

Pogledajte u galeriji fotografije glavnih dobitnika:

1/9 Vidi galeriju Dodela Emi nagrada 2026. donela je istorijske rezultate. Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Dok je „Widow’s Bay“ gotovo potpuno zavladao kategorijama komedije, u konkurenciji dramskih ostvarenja ponovo je slavio „The Pitt“. Veliku noć imali su i Rija Sihorn, Džin Smart, Noa Vajli, Tom Pelfri i Alison Dženi.

„Widow’s Bay“ oborio rekord

Ekipa serije Widow’s Bay osvojila je 14 Emi nagrada Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Horor-komedija „Widow’s Bay“, koja se prikazuje na Apple TV, postala je najnagrađivanija humoristična serija u jednoj sezoni u istoriji Emi nagrada. Sa ukupno 14 priznanja, računajući i nagrade osvojene na ceremoniji Kreativnog Emija, serija je postavila novi rekord.

Na glavnoj ceremoniji pripalo joj je šest nagrada, među kojima i najvažnija – za najbolju humorističnu seriju.

Metju Ris je osvojio EMi nagrade za 2 ostvarenja u istoj večeri i psotavio rekord Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Metju Ris proglašen je najboljim glavnim glumcem u komediji, Kejt O'Flin najboljom sporednom glumicom, dok je Stiven Rut odneo Emi za sporednog glumca. Serija je nagrađena i za scenario Kejti Dipold, kao i za režiju Hira Muraija.

U dramskim kategorijama, međutim, nije bilo tako ubedljivog pobednika.

Ekipa serije The Pitt Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Medicinska drama „The Pitt“ drugu godinu zaredom proglašena je najboljom dramskom serijom, dok je Noa Vajli ponovio prošlogodišnji uspeh i ponovo osvojio priznanje za najboljeg glavnog glumca u drami.

Ostale glumačke nagrade otišle su na različite adrese. Alison Dženi osvojila je Emi za sporednu ulogu u seriji „The Diplomat“, dok je Tom Pelfri nagrađen za „Task“. „Slow Horses“ slavio je u kategoriji režije.

Vins Giligan, tvorac kultne serije „Breaking Bad“, osvojio je priznanje za scenario nove naučnofantastične serije „Pluribus“.

Metju Ris uradio ono što niko pre njega nije

Ako je neka zvezda obeležila ovogodišnji Emi, onda je to bez sumnje Metju Ris.

Metju Ris je osvojio EMi nagrade za 2 ostvarenja u istoj večeri i psotavio rekord Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Velški glumac napravio je presedan osvojivši dve nagrade za glavnu mušku ulogu tokom iste ceremonije i to za dva različita ostvarenja.

Najpre je proglašen najboljim glumcem u humorističnoj seriji za „Widow’s Bay“, a potom je dobio i Emi za glavnu ulogu u ograničenoj seriji „The Beast in Me“.

Time je postao prvi glumac koji je osvojio Emi za glavnu ulogu u sve tri ključne televizijske kategorije – drami, komediji i ograničenoj seriji. Prvo priznanje u tom nizu dobio je još 2018. godine za ulogu u seriji „Amerikanci“.

Rija Sihorn konačno dočekala svoj Emi

Rija Sihorn osvojila je prvu Emi nagradu Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Jedan od emotivnijih trenutaka večeri pripao je Riji Sihorn.

Glumica, koju su kritičari godinama izdvajali kao jednu od najboljih u seriji „Better Call Saul“, konačno je osvojila prvi Emi u karijeri. Nagrada za najbolju glavnu glumicu u dramskoj seriji pripala joj je za ulogu u „Pluribusu“.

Njena pobeda posebno je privukla pažnju jer je Sihorn godinama bila među favoritima televizijske publike i kritike, ali je uprkos brojnim pohvalama prestižno priznanje do sada zaobilazilo.

Džin Smart nastavila neverovatan niz

Istorijski rezultat zabeležila je i Džin Smart.

Džin Smart je osvojila 5 uzastopni Emi za glavnu ulogu Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Za ulogu Debore Vens u petoj i poslednjoj sezoni serije „Hacks“ osvojila je peti uzastopni Emi za najbolju glavnu glumicu u komediji.

Time je postala prva žena nagrađena za svaku sezonu jedne serije, a ovo joj je ujedno bio osmi glumački Emi u karijeri.

Smart se tako po broju glumačkih Emi nagrada izjednačila sa legendarnim Kloris Ličman i Džulijom Luis-Drajfus, koje se nalaze na samom vrhu liste najnagrađivanijih televizijskih glumica.

„DTF St. Louis“ najbolja ograničena serija

DTF St. Louis je osvojio 7 Emi nagrada Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Među velikim pobednicima našla se i „DTF St. Louis“, koja je proglašena najboljom ograničenom ili antologijskom serijom. Ostvarenje je tokom ovogodišnje sezone Emi nagrada prikupilo ukupno sedam priznanja.

U kategoriji najbolje glavne glumice u ograničenoj seriji slavila je Sali Fild za „Remarkably Bright Creatures“, dok je Metju Ris, zahvaljujući „The Beast in Me“, odneo nagradu u muškoj konkurenciji.

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