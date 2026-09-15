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Iskra Brajović, ćerka proslavljenog srpskog glumca Voje Brajovića, juče se emotivnom objavom prisetila svog strica, koji bi upravo 14. septembra proslavio rođendan. Glumica je evocirala uspomenu na njihov poslednji zajednički rođendan, ne sluteći tada da će im to biti i poslednji susret.

Kako je navela, prošle godine se sa porodicom vraćala sa mora, a iako su u početku planirali da ne svrate na proslavu, na kraju su ipak promenili odluku. Taj susret danas joj ima posebno značenje, budući da je njen stric preminuo svega 18 dana kasnije, iznenada i potpuno neočekivano.

Glumica Iskra Brajović Foto: Printscreen/Instagram/iskrabrajovic

- Prošle godine u ovo vreme, vraćali smo se sa mora. 14. septembar je uvek slavljen kao rođendan mog strica, tatinog jedinog brata. Iako nas je očekivao, rekli smo da nećemo doći jer je Aronu naporno, jer je odron na putu - prisetila se ona i dodala:

Srećom, na vreme smo se predomislili i proslavili rođendan zajedno. A samo 18 dana nakon rođendana, potpuno neočekivano i iznenada, srce mog Brace ga je zaustavilo u nekom, naizgled običnom danu. Koliko god da sam bila očajna, tešilo me je što sam ga barem videla za rođendan. Pozovite svoje najdraže, banite im nenajavljeni. Čuvajte male trenutke, neki od njih je poslednji, a da vi to nećete znati - napisala je ona i dodala:

- Neki susreti su bolniji od drugih. Neko "Vidimo se" ni ne znaš da znači Zbogom. Srećan ti rođendan, gde god da si.

Voja Brajović Foto: Milan Maricic/ATAImages

Iskra se ranije javno govorila i o periodu nakon razvoda svojih roditelja, Voje Brajovića i njene majke. Tom prilikom opisala je kako su joj roditelji objasnili njihov rastanak i kako je njen otac, uprkos razvodu, nastavio da bude prisutan u životima svoje dece.

- Mama mi je rekla: On nije ostavio vas nego mene, to je i tata govorio. Rekao je da su se on i mama zaveli ali da to nema veze sa mnom i mojim bratom. Tata je i nakon toga uvek bio tu u svim bitnim trenucima od rođendana, do predstava na koje smo išli zajedno, pa i period bombardovanja 1999. je bio uz nas. Mama je bila inicijator da ja upoznam Milicu jer je smatrala da porodica mora da funkcioniše. Tada je sve došlo još više na svoje mesto.

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