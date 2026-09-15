"Izlečila me je" Vuk Kostić je ludo voleo Jelisavetu Orašanin: Svi su mislili da će se venčati, a onda...
- Jelisaveta Orašanin i Vuk Kostić bili su u vezi pet godina, a važili su za jedan od stabilnijih parova na javnoj sceni.
- Kostić je rekao da ga je Jelisaveta promenila nabolje, umirila i odvikla od loših navika, dok su oboje isticali važnost svakodnevne pažnje.
- Na pitanje o prevari oboje su bili odlučni: Jelisaveta bi odmah otišla, a Vuk bi partnerku istog trenutka zaboravio.
Ljubavni život Jelisavete Orašanin ponovo je dospeo u centar pažnje javnosti. Posle razvoda od Miloša Teodosića, glumica je uplovila u vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, ali je, prema pisanju domaćih medija, i toj romansi sada došao kraj.
Ipak, mnogo pre Teodosića i Mensura, Jelisaveta je volela još jednog poznatog glumca. Sa Vukom Kostićem provela je pet godina, a njihova veza svojevremeno je važila za jednu od najstabilnijih na domaćoj javnoj sceni.
Pogledajte u galeriji fotografije ljubavnog para:
Mnogi su tada bili uvereni da će njihova ljubav biti krunisana brakom, ali je umesto odlaska pred oltar usledio raskid. U javnosti su se kasnije pojavile spekulacije da je Miloš Teodosić imao veze sa krajem njihove romanse, ali Vuk o bivšoj partnerki nikada nije govorio ružno.
Nakon što se Jelisaveta udala za košarkaša, kratko je poručio:
- Srećan sam zbog nje, mi smo prijatelji na prvom mestu, toliko vremena smo proveli zajedno. Oni su slobodni ljudi, ovo je slobodna zemlja - rekao je tada Kostić.
Vuk priznao koliko ga je Jelisaveta promenila
Dok su još bili zajedno, Jelisaveta i Vuk nisu često iznosili detalje privatnog života, ali su u jednom zajedničkom intervjuu ipak otvoreno govorili o svom odnosu, pažnji, ljubomori, prevari i načinu na koji pokazuju emocije.
Na pitanje da li romantični gest ili skupocen poklon može da zameni svakodnevnu pažnju i da li su imali partnere koji su na taj način pokušavali da ih „kupe“, njihovi odgovori jasno su pokazali šta im je u vezi bilo najvažnije.
Vuk je rekao:
- Nisam imao takva iskustva. Mislima da nisam najbolji sagovornik da polemišem o konstantnim pažnjama i povremenim formalnim izrazima ljubavi.
Jelisaveta je bila još konkretnija:
- Sve skupocene poklone i romantične gestove dala bih za konstantnu pažnju. Formalnost prezirem.
A upravo su male, svakodnevne stvari, kako je tada pričala, bile ono što ju je kod Kostića osvajalo.
- Baš pre neko veče zaspala sam u dnevnoj sobi, a on me je odneo u krevet - ispričala je Jelisaveta.
Kostić je tada otkrio da nije pristalica velikih, unapred osmišljenih romantičnih scena, već spontanosti.
- Iznenadim je kada joj po povratku kući kažem da je volim, kao i svakodnevnom pažnjom. Bitno je da su ti trenuci spontani i iskreni - istakao je Vuk.
Jelisaveta je sa svoje strane otkrila zbog kojih osobina se zaljubila u njega:
- Osvojio me je svojom iskrenošću, neposrednošću i duhovitošću.
„Umirila me je, ozdravila“
Da je veza sa Jelisavetom ostavila veliki trag na njega, Kostić tada nije skrivao. Govorio je da se uz nju promenio, smirio i odrekao nekih navika koje mu nisu donosile ništa dobro.
- Otkako sam sa Jelisavetom, promenio sam se nabolje. Ona je u moj život ušla u trenutku kada mi je bila potrebnija nego ja njoj. Umirila me je, ozdravila, a ja sam se ostavio nekih loših navika - objasnio je tom prilikom glumac za Story.
Posebno zanimljivi bili su i njihovi odgovori na pitanje kako bi reagovali kada bi saznali da ih je partner prevario.
Jelisaveta nije ostavljala prostor za drugu šansu.
- Istog trenutka bih ga ostavila - rekla je.
Ni Vukov odgovor nije bio ništa blaži:
- Tog trenutka bih je zaboravio - bio je izričit glumac.
Video: Jelisaveta Orašanin igra na haubi