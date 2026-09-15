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Ipak, mnogo pre Teodosića i Mensura, Jelisaveta je volela još jednog poznatog glumca. Sa Vukom Kostićem provela je pet godina, a njihova veza svojevremeno je važila za jednu od najstabilnijih na domaćoj javnoj sceni.

Pogledajte u galeriji fotografije ljubavnog para:

1/5 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Vuk Kostić bili su 5 godina u vezi Foto: Instagram

Mnogi su tada bili uvereni da će njihova ljubav biti krunisana brakom, ali je umesto odlaska pred oltar usledio raskid. U javnosti su se kasnije pojavile spekulacije da je Miloš Teodosić imao veze sa krajem njihove romanse, ali Vuk o bivšoj partnerki nikada nije govorio ružno.

Nakon što se Jelisaveta udala za košarkaša, kratko je poručio:

- Srećan sam zbog nje, mi smo prijatelji na prvom mestu, toliko vremena smo proveli zajedno. Oni su slobodni ljudi, ovo je slobodna zemlja - rekao je tada Kostić.

Vuk priznao koliko ga je Jelisaveta promenila

Jelisaveta Orašanin i Vuk Kostić na plaži Foto: Instagram

Dok su još bili zajedno, Jelisaveta i Vuk nisu često iznosili detalje privatnog života, ali su u jednom zajedničkom intervjuu ipak otvoreno govorili o svom odnosu, pažnji, ljubomori, prevari i načinu na koji pokazuju emocije.

Na pitanje da li romantični gest ili skupocen poklon može da zameni svakodnevnu pažnju i da li su imali partnere koji su na taj način pokušavali da ih „kupe“, njihovi odgovori jasno su pokazali šta im je u vezi bilo najvažnije.

Vuk je rekao:

- Nisam imao takva iskustva. Mislima da nisam najbolji sagovornik da polemišem o konstantnim pažnjama i povremenim formalnim izrazima ljubavi.

Jelisaveta je bila još konkretnija:

- Sve skupocene poklone i romantične gestove dala bih za konstantnu pažnju. Formalnost prezirem.

Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

A upravo su male, svakodnevne stvari, kako je tada pričala, bile ono što ju je kod Kostića osvajalo.

- Baš pre neko veče zaspala sam u dnevnoj sobi, a on me je odneo u krevet - ispričala je Jelisaveta.

Kostić je tada otkrio da nije pristalica velikih, unapred osmišljenih romantičnih scena, već spontanosti.

- Iznenadim je kada joj po povratku kući kažem da je volim, kao i svakodnevnom pažnjom. Bitno je da su ti trenuci spontani i iskreni - istakao je Vuk.

Jelisaveta je sa svoje strane otkrila zbog kojih osobina se zaljubila u njega:

- Osvojio me je svojom iskrenošću, neposrednošću i duhovitošću.

„Umirila me je, ozdravila“

Vuk Kostić Foto: Damir Dervišagić

Da je veza sa Jelisavetom ostavila veliki trag na njega, Kostić tada nije skrivao. Govorio je da se uz nju promenio, smirio i odrekao nekih navika koje mu nisu donosile ništa dobro.

- Otkako sam sa Jelisavetom, promenio sam se nabolje. Ona je u moj život ušla u trenutku kada mi je bila potrebnija nego ja njoj. Umirila me je, ozdravila, a ja sam se ostavio nekih loših navika - objasnio je tom prilikom glumac za Story.

Posebno zanimljivi bili su i njihovi odgovori na pitanje kako bi reagovali kada bi saznali da ih je partner prevario.

Jelisaveta nije ostavljala prostor za drugu šansu.

- Istog trenutka bih ga ostavila - rekla je.

Ni Vukov odgovor nije bio ništa blaži:

- Tog trenutka bih je zaboravio - bio je izričit glumac.

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