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Lazar Ristovski nedavno je stao na „ludi kamen“ sa 39 godina mlađom Anicom Lazić, sa kojom je već nekoliko godina u vezi. I dok je poznato da iza Ristovskog stoje decenije uspešne glumačke karijere i ozbiljno obrazovanje, manje se zna da ni njegova supruga po struci nema mnogo veze sa profesijom po kojoj ju je javnost upoznala.

Pogledajte u galeriji fotografije sa tajnog venčanja:

Lazar Ristovski i Anica lazić Ristovski venčali su se na intimnoj ceremoniji Foto: Mrdja Lovers Studio/Mrdja Lovers STUDIO ©2022

Anica Lazić Ristovski je pažnju publike privukla zahvaljujući ulozi u seriji „Drim tim“, projektu na kojem je sarađivala upravo sa Lazarom Ristovskim. Nakon prvih glumačkih koraka nastavila je da gradi karijeru pred kamerama, zbog čega su mnogi pretpostavili da je završila glumu.

Međutim, Anica Lazić Ristovski nije školovana glumica.

Anica Lazić Ristovski je diplomirani psiholog

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Anica Lazić Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

Po obrazovanju je diplomirani psiholog, a akademsko obrazovanje stekla je na univerzitetu u Italiji. Iako se školovala za potpuno drugačiju profesiju, život ju je odveo u umetničke vode, u kojima se očigledno dobro snašla.

Gluma je vremenom postala njen profesionalni put, dok se psihologijom, barem prema informacijama dostupnim javnosti, trenutno ne bavi.

Anica i Lazar venčali su se 3. septembra 2026. godine, a vest o sklapanju braka sami su podelili sa pratiocima na društvenim mrežama. Njihova veza prethodnih godina privlačila je veliku pažnju javnosti, između ostalog i zbog razlike od 39 godina.

Lazar Ristovski ima bogato obrazovanje

Anica Lazić i Lazar Ristovski
Anica Lazić i Lazar Ristovski Foto: Printscreen/Instagram/anicalazic

Ni obrazovni put Lazara Ristovskog nije bio sasvim pravolinijski.

Pre nego što je postao jedno od najpoznatijih imena domaćeg glumišta, završio je Učiteljsku školu u Somboru. Ipak, sebe nije video u prosveti, pa je odlučio da krene drugim putem i okuša sreću u umetnosti.

Po dolasku u Beograd položio je prijemni ispit na Fakultetu dramskih umetnosti, gde je završio glumu.

Ristovski je pripadao generaciji iz koje su kasnije potekla brojna velika imena jugoslovenskog i srpskog glumišta, a među njegovim kolegama bili su Radoš Bajić, Bogdan Diklić i Snežana Savić.

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 Video: Lazar i Anica se ljube na crvenom tepihu

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Lazar Ristovski i Anica poljubac na crvenom tepihu Izvor: Kurir