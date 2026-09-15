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Poznata glumica Eva Ras suočava se sa zdravstvenim problemima, ali uprkos poteškoćama ne odustaje od svoje svakodnevice i insistira na tome da sve obaveze završava bez tuđe pomoći.

Ljudi koji je poznaju i svakodnevno sreću kažu da je u komšiluku izuzetno cenjena i voljena. Ipak, upravo njena upornost da ostane potpuno samostalna počela je da zabrinjava one koji su joj blizu.

Eva Ras Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Komšije je vole, ali brinu zbog njene tvrdoglavosti

Kako tvrdi jedna njena poznanica, Eva RAs ni posle brojnih životnih iskušenja nije izgubila svoju snagu i karakter.

- Eva je jedna divna žena, ali nekad ume da bude tvrdoglava. Svi je u komšiluku maksimalno poštujemo, cenjena je i voljena. Posebno mi je drago što je ostala svoja i divna, iako je imala težak život. Eva je svašta prošla, svašta ju je snašlo, ali je nije slomilo - otkrila je njena poznanica.

Pogledajte u galeriji njene filmske uloge:

1/10 Vidi galeriju Eva Ras filmske uloge Foto: Avala Film / AFP / Profimedia, Avala Film / Christophel Collection / Profimedia, Printscreen/RTS 1

Glumicu često mogu da vide tokom šetnje, ali oni koji je poznaju kažu da gotovo nikada ne pristaje da joj neko pritekne u pomoć, čak ni kada joj nije dobro.

Upravo zbog toga ljudi iz njenog okruženja pokušavaju da utiču na najbliže komšije kako bi više pažnje obraćali na nju.

- Obavestili smo njene prve komšije o tome da nikad ne dopušta da joj se pomaže i da na to utiču kako bi se hitno promenilo! Zbog toga nam je teško, ali znamo da je prosto takva. I kad je najbolesnija ne dozvoljava da se to vidi - otkrila je njena poznanica za Alo.

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