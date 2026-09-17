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Geri Oldman, koji je igrao Sirijusa Bleka u četiri filma o Hariju Poteru, izjavio je da veruje da će predstojeća HBO televizijska serija smeštena u svet čarobnjaka biti veći hit među publikom nego filmovi kompanije Warner Bros.

Razlog za to je činjenica da su filmovi u velikoj meri skraćeni u odnosu na originalne knjige Dž. K. Rouling, dok će HBO-ov „Hari Poter“ sadržati mnogo više materijala iz književnog predloška, rekao je britanski glumac u nedavnom intervjuu za magazin EW.

„Morali smo mnogo toga da izbacimo (iz filmova o ‘Hariju Poteru’), a čak i tada smo mogli da ih skratimo samo na, recimo, tri sata“, rekao je Oldman, dodajući da je u tom procesu „žrtvovano mnogo detalja o likovima“. Verujem da će HBO serija više pratiti originalnu priču iz knjiga, što će gledaocima, verujem, biti mnogo potpuniji doživljaj, prenosi Variety.

Geri Oldman kao Sirijus Blek u filmovima o Hariju Poteru:

1/5 Vidi galeriju Geri Oldman kao Sirijus Blek u filmovima o Hariju Poteru Foto: kpa Publicity / United Archives / Profimedia, Warner Bros / 1492 Pictures / AFP / Profimedia, Warner Bros Co / Everett / Profimedia

Oldman je i ranije govorio da Sirijus Blek, lik koji veoma voli, nije dobio dovoljno prostora u filmovima. „Nije ga bilo dovoljno. Pojavio se, a onda je prošao kroz veo“, rekao je Oldman za IndieWire 2024. godine. Oldmanov Blek se prvi put pojavio u filmu „Hari Poter i zatvorenik iz Askabana“ iz 2004. godine, ali je imao samo kratka pojavljivanja u filmovima „Hari Poter i Vatreni pehar“ i „Hari Poter i relikvije smrti 2“, kao i kratku ulogu u „Hariju Poteru i Redu feniksa“, pre nego što je njegov lik ubijen.

Ipak, Oldman je za EW rekao da je „ponosan“ i „zahvalan“ što je bio deo filmova o „Hariju Poteru“ „jer je to takav fenomen, nešto za šta mislim da više nikada nećemo videti ništa slično“.

„Kada pomislite na tu prvobitnu glumačku postavu, neko ko danas više ne dobija dovoljno zasluga jeste reditelj Kris Kolambus, koji je postavio temelje tog sveta i odabrao glumce“, rekao je on. „Imali smo neverovatnu sreću što su se ti ljudi vraćali iznova i iznova i što su bukvalno odrastali zajedno sa svojim ulogama.“

1/13 Vidi galeriju Serija Hari Poter Foto: Warner Bros

Oldman će se uskoro pojaviti u šestoj sezoni serije „Spori konji“ produkcije Epl TV, čija je premijera zakazana za 16. septembar.

Prva sezona HBO serije „Hari Poter“ je završena i premijerno će biti prikazana na HBO-u i HBO Maxu 25. decembra. Druga sezona, koja će biti zasnovana na drugoj knjizi iz omiljene fantastične serije Dž. K. Rouling, trenutno je u pretprodukciji u studiju Livzden, nedaleko od Londona.

HBO do sada nije objavio ko će igrati Sirijusa Bleka u seriji. Glumačku postavu HBO-ovog „Harija Potera“ čine Dominik Maklohlin u naslovnoj ulozi, Arabela Stenton kao Hermiona Grejndžer i Alaster Staut kao Ron Vizli, dok Albusa Dambldora igra Džon Litgou, Minervu Mekgonagal Dženet Mektir, Severusa Snejpa Papa Esijedu, Rubijusa Hagrida Nik Frost, Nevila Longbotoma Rori Vilmot, a Draka Melfoja Loks Prat.

Oldman je svojevremeno rekao i da je njegova gluma u ulozi Sirijusa Bleka u filmovima bila „osrednja“, ali je kasnije pojasnio da time nije želeo da „omalovaži bilo koga ko je obožavalac ‘Harija Potera’, filmova i lika koji je, po mom mišljenju, veoma voljen“.

„Ono što sam hteo da kažem jeste da ste, kao bilo koji umetnik, glumac ili slikar, uvek previše kritični prema sopstvenom radu. Ako niste i zadovoljni ste onim što radite, to bi za mene bila smrt“, rekao je za Variety 2024. godine. „Kada bih gledao neku svoju ulogu i pomislio: ‘Bože moj, fantastičan sam u ovome’, to bi bio tužan dan.“

(Kurir.rs/ Variety)

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