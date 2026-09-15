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Američki predsednik Donald Tramp priredio je novinarima nesvakidašnji trenutak tokom povratka iz Irske u Sjedinjene Američke Države. Umesto političkih tema i uobičajenih pitanja, kabinom predsedničkog aviona Air Force One ovoga puta odjekivala je muzika - i to sa Trampove lično odobrene liste pesama.

Dok je avion leteo preko Atlantika ka Vašingtonu, član posade prišao je novinarima koji prate predsednika i preneo im Trampovo pitanje – žele li da čuju njegovu plejlistu.

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Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Pošto su pristali, samo nekoliko trenutaka kasnije u novinarsku kabinu donet je veliki zvučnik, a počela je da svira lista simbolično nazvana „Approved Rally Playlist“.

Tramp lično birao većinu pesama

Predsednik je kasnije i sam došao među novinare kako bi proverio kako im se dopada njegov izbor muzike. Otkrio je da je upravo on odabrao najveći deo pesama i priznao koliko mu muzika znači.

- Ja sam izabrao većinu. Samo želim da vas usrećim. Volim muziku. Volim dobru muziku. To je ono što me čini srećnim. Svaka pesma koju čujete je moj izbor. Sve su dobre. Volimo Eltona, volimo Doli. Volimo sve - rekao je Tramp.

Njegov muzički ukus, barem prema onome što su novinari čuli tokom leta, teško bi mogao da se smesti u samo jedan žanr.

Na istoj listi našli su se kantri, pop i rok hitovi, opera, ali i muzika uz koju je u ring godinama izlazila jedna od najvećih WWE zvezda.

Šta se nalazi na Trampovoj plejlisti?

Među pesmama koje su puštene novinarima našli su se veliki hitovi izvođača iz različitih muzičkih epoha:

  • Doli Parton - „Jolene“
  • Lesli Gor - „You Don't Own Me“
  • ulazna muzika WWE zvezde Undertakera
  • Ket Stivens - „Wild World“
  • R.E.M. - „Losing My Religion“
  • The Who - „Baba O'Riley“
  • Lučano Pavaroti - „Nessun Dorma“
  • ABBA - „Fernando“
  • Guns N' Roses - „November Rain“
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 Video: Mračna tajna Melanije i Donalda Trampa

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Ovo je mračna tajna Melanije i Donalda Trampa Izvor: Kurir teleivizija