Slušaj vest

Na crvenom tepihu dodele Emi nagrada smenjuju se glamurozne toalete, skupoceni nakit i kreacije poznatih dizajnera, ali Meg Stalter odlučila je da ove godine potpuno zaobiđe sva modna pravila.

Američka komičarka i glumica, publici najpoznatija po ulozi u seriji „Hacks“, pojavila se na 78. dodeli Emi nagrada obučena kao – sam zlatni kipić koji se uručuje pobednicima.

Pogledajte u galeriji njeno izdanje koje su mnogi ocelini kao "neprijatno za gledanje":

1/5 Vidi galeriju Meg Stalter obučena kao zlatna Emi statueta na crvenom tepihu dodele Emi nagrada 2026. Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Stalter je od glave do pete bila prekrivena zlatnom bojom, a efekat je upotpunila velikim zlatnim krilima i kuglom koju je držala iznad glave, oponašajući prepoznatljivu pozu Emi statuete. Zlatnom bojom bila joj je prekrivena čak i kosa, pa je na crvenom tepihu praktično postala „živi Emi“.

Simbolika je bila još zanimljivija zbog činjenice da je upravo ove godine prvi put u karijeri nominovana za ovu prestižnu televizijsku nagradu.

Jedni oduševljeni, drugi nisu imali milosti

Njena pojava je gotovo trenutno izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

Dok su neki ovaj potez glumice protumačili upravo onako kako je verovatno i zamišljen – kao šalu i parodiju na ozbiljnost crvenog tepiha – drugima se to nije dopalo.

Meg Stalter obučena kao zlatna Emi statueta na crvenom tepihu dodele Emi nagrada 2026. Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

„Mislim da dodela Emi nagrada nikada nije bila šala i tako bi trebalo i da ostane”, „Trebalo je da nas upozore na ovo; ne želim to da gledam”, „Uopšte nije zanimljivo”, „Užasno” i „Holivud je pravi cirkus sramote” – bili su samo neki od negativnih komentara.

Ipak, bilo je i mnogo onih koji su stali na njunu stranu.

„Ona se samo zabavljala, nije je briga” i „Hajde ljudi, opustite se malo” – pisali su korisnici društvenih mreža.

Upravo te podeljene reakcije verovatno najbolje opisuju način na koji Stalter godinama pristupa modnim događajima: njen cilj nije da se uklopi, već da se zabavi.

Prva nominacija za Emi

Meg Stalter je nominovana u kategoriji za najbolju sporednu glumicu u humorističkoj seriji za ulogu Kejle Šefer u petoj i poslednjoj sezoni serije *Hacks*.

To je bio poseban trenutak za glumicu, jer je predstavljao prvu nominaciju za Emi u njenoj karijeri.

Iza nje je i veoma uspešan profesionalni period. Pored rada na televiziji, debitovala je na Brodveju tumačeći glavnu ulogu u predstavi *Oh, Mary!*, što predstavlja još jednu važnu prekretnicu u njenoj karijeri.

Video: U Nici otkrivena statua Jovanke Orleanke vredna 170.000 evra