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Ukoliko se istorija ponovi, glasine da je Lijam Nison (74) u vezi sa Stelom Stoker uskoro če biti potvrđene. Njih dvoje su se pojavili zajedno na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu.

Lijams Nison i Stela Stoker glume u trileru The Mongoose, a u Torontu su podržali premijeru novog filma Kortni Koks, Evil Genius.

Lijam Nison, Stela Stoker Foto: Humberto Servin/Clasos/MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Glumački par koji je igrao i u filmovima Memory i Marlow, držao se za ruke sve vreme dok je trajalo poziranje na crvenom tepihu. Primećeni su i Stelini nežni dodiri upućeni Nisonu. Za sada nisu komentarisali glasine o romansi.

Lijam Nison u trileru The Mongoose glumi Rajana Fanga Flanagana, upletenog u zločin koji nije počinio, navodi se u zvaničnom sinopsisu. "Nemajući šta da izgubi, beži od policije u poteri automobilima širom zemlje, uz pomoć svojih saboraca i podršku javnosti koja navija za njegov beg". Stela tumači lik Rajanove bivšpe supruge Helene. Film stiže u bioskope 30. oktobra.

Lijam Nison, Stela Stoker Foto: George Pimentel / Shutterstock Editorial / Profimedia

Neki sumnjaju da su glasine o novoj vezi Lijama Nisona samo marketinški trik. Tako se pričalo o njegovoj vezi sa Pamelom Anderson što je ona oštro negirala.

"Ako baš želite da znate, Lijam i ja smo imali kratku romansu, ali tek nakon što smo završili snimanje”, izjavila je Anderson za časopis "People" krajem 2025. Te godine je bila i promocija rimejka kultne komedije.

Pamela i Lijam Nison Foto: Andrew Sims / News Licensing / Profimedia

Saznalo se da su Lijam i Pamela uživali u "romantičnoj nedelji iz snova” pre nego što su krenuli svako svojim putem zbog rada na drugim filmovima, mada su kasnije ponovo stupili u blizak odnos tokom promotivne turneje za film "Goli pištolj". Veza nije dugo trajala, ali je bila veoma medijski ispraćena.

Nisonu nije strano da se zaljubljuje u glumice sa seta. Bio je u vezi sa Helen Miren koju je upoznao na snimanju filma Excalibur (1981). U bivšu suprugu Natašu Ričardson zaljubio se dok su igrali u predstavi na Brodveju.

Lijam i Nataša Foto: Profimedia

Glumica Nataša Ričardson umrla je u 45. godini, nakon teške nesreće na skijanju. Lijam Nison je bio taj koji je morao da donese odluku da je isključe sa aparata. Govorio je da njenu smrt nije nikada mogao da prihvati. Velika ljubav donela mu je sinove Majkla (31) i Danijela (30).

(Kurir.rs/Žena)

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