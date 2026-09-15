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Dok se Kristl i Blejk pripremaju za venčanje, prošlost sve snažnije ulazi u njihove živote. U drugoj epizodi serije "Dinastija“, koja se emituje svakog radnog dana na Kurir televiziji u terminima 17 i 23.10, odnosi među budućim supružnicima, ali i unutar porodice Karington, biće stavljeni na ozbiljan test.

Metju ima svoje planove

Metju Blejsdel teško prihvata činjenicu da se Kristl udaje za Blejka. Iako pokušava da nastavi dalje, emocije koje nosi iz prošlosti sve su jače od poslovnih interesa.

Pogledajte u galeriji kadrove iz druge epizode "Dinastije":

1/17 Vidi galeriju Druga epizoda, serija Dinastija Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Istovremeno, njegov povratak u Denver donosi i nove odgovornosti. Metju želi da obnovi odnos sa ćerkom Lindzi i suprugom Klaudijom, ali i da pruži novu šansu porodici koju je dugo držao na distanci.

Kristl i Blejk pred važnim danom

Ni kod Kristl stvari ne prolaze bez tenzije. Nakon svega što je saznala o Blejkovim postupcima, ona je povređena i ljuta, a predstojeće venčanje odjednom ne izgleda tako bezbrižno.

Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Blejk, međutim, ne odustaje od namere da popravi njihov odnos. Njegov potez iznenadiće Kristl, ali će njih dvoje ubrzo pokušati da ostave nesuglasice iza sebe i okrenu se budućnosti.

Felon ne krije nezadovoljstvo

Dok se u domu Karingtonovih užurbano priprema veliko venčanje, Felon nije raspoložena za slavlje. Očeva odluka da se oženi Kristl i dalje joj teško pada, a njen bunt pokazuje da neće tek tako prihvatiti promene koje se događaju u porodici.

Foto: Printscreen/VKvideo.ru

U međuvremenu, Stiven ima potpuno drugačiji problem. Njegov odnos sa ocem sve je zategnutiji, a razgovor između njih dvojice otvara pitanja koja će biti mnogo veća od neslaganja oko posla.

Nevolje na naftnoj bušotini

Metjuovo poslovno carstvo takođe neće biti pošteđeno problema. Nakon incidenta na jednoj od naftnih bušotina, postavlja se pitanje da li je u pitanju nesrećan slučaj ili je u pitanju zavera.

Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Tako se, uoči velikog dana, ljubavne, porodične i poslovne priče sve više prepliću. A dok se svi pripremaju za venčanje, ostaje pitanje - može li brak koji počinje u tolikom bogatstvu i raskoši zaista ostati pošteđen tajni i sukoba?

Pogledajte video: "Dinastija", svakog radnog dana na Kurir televiziji