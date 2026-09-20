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Glumac Kristijan Bejl je u kalifornijskom gradu Palmdejlu otvorio naselje za decu bez odgovarajućeg roditeljskog staranja. Projekat nazvan "Together California", kako je izvestio ABC 7, svečano je otvoren prošlog petka, a njegov glavni cilj je da na okupu zadrži braću i sestre koji ulaze u sistem udomiteljstva.

Bejl je za ABC 7 objasnio misiju projekta. "Naš posao je da pretvorimo njihovu tugu i bol u ljubav, nadu i osećaj budućnosti", rekao je.

Foto: Billy Bennight/Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Dom za braću i sestre

Kompleks se prostire na oko hiljadu kvadratnih metara metara. Sadrži 12 nameštenih kuća, od kojih su dve garsonijere namenjene mladima koji izlaze iz sistema i započinju samostalan život.

U okrugu Los Anđeles, koji s više od 30.000 dece ima najveći broj udomljenih u Sjedinjenim Državama, ovakvi projekti su od izuzetne važnosti. Organizatori su najavili da će naselje nuditi programe usmerene na stabilnost, podršku i negu.

Izvršni direktor organizacije "Together California", Tim Makormik, u saopštenju je poručio: "Ovo je mesto gde su svi dobrodošli, mesto koje drži porodice na okupu i stvara zajednicu; mesto gde možete da pronađete nadu u najtežim trenucima".

Od ideje do realizacije

Bejl, koji sa suprugom Sibi Blažić ima dvoje dece, rekao je da ga je upravo roditeljstvo podstaklo na razmišljanje o uslovima u kojima odrastaju deca bez roditeljskog staranja.

Njegovu motivaciju potvrdio je i Makormik, koji je za SF Gate 2025. godine izjavio: "Bejl je rekao da moramo biti bolji". Njih dvojica su udružili snage 2022. godine i osnovali organizaciju "Together California" kako bi tu ideju sproveli u delo.

Projekat je finansiran donacijama, a Austrijsko-američko veće "West" pomoglo je da se prikupi gotovo devet miliona dolara. Značajnu podršku realizaciji pružila je i Ketrin Barger iz nadzornog odbora okruga Los Anđeles.

U galeriji pogledajte fotografije Kristijana Bejla i njegove supruge Srpkinje Sibi Blažić:

1/6 Vidi galeriju Kristijan Bejl i Sibi Blažić Foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, CelebCandidly / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Nakon svečanog otvaranja i simboličnog presecanja vrpce, organizatori su potvrdili da useljenje prvih stanara u novo naselje počinje već sledećeg meseca.

Sibi Blažić i njeni roditelji iz Beograda

Inače, supruga Kristijana BejlaSibi, punim imenom Srboslava Blažić, američka je agentkinja i bivša manekenka srpskog porekla. Njeni roditelji, otac Slobodan i majka Nadežda, krajem šezdesetih godina emigrirali su iz Beograda u Sjedinjene Američke Države.

Kristijan Bejl i Sibi Blažić u Diznilendu Foto: CelebCandidly / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Privatni život para

Bejl i Blažić spadaju u jedan od najprivatnijih parova u Holivudu. Upoznali su se dok je Sibi radila kao asistentkinja glumici Vinoni Rajder, sa kojom je Bejl glumio u filmskoj adaptaciji Little Women iz 1994. godine. Glumac je u intervjuu za Sydney Morning Herald 2012. godine otkrio da se zbog brojnih razvoda u sopstvenoj porodici nikada nije planirao ženiti - sve dok nije upoznao Sibi.

Par se venčao 2000. godine i imaju dvoje dece: ćerku Emelin, i sina Luku (11), rođenog 2014. godine. Deca su se pojavila u Marvelovom filmu Thor: Love and Thunder iz 2022., u kojem je Bejl glumio negativca Gora. Sibi je u nekoliko navrata učestvovala i u Bejlovim filmskim projektima – bila je kaskaderka u filmu The Dark Knight Rises iz 2012., poslednjem nastavku Bejlove trilogije o Betmenu, kao i u trkačkoj drami Ford v Ferrari iz 2019.

Kristijan Bejl i Sibi Blažić na utkamici njihovog sina Foto: Stoianov / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Sve u životu dugujem njoj. Ona je izuzetna i snažna žena", rekao je jednom prilikom Bejl o svojoj supruzi. Prema pisanju stranih medija, glumac je čak insistirao da njihova deca nauče srpski jezik, a porodicu se ponekad može videti i u crkvi Svetog Ilije u Los Anđelesu.

Dva Božića u porodici

Pre nekoliko godina, Bejl je u intervjuu otkrio da njegova porodica slavi dva Božića.

"Slavimo dva Božića jer je moja supruga Srpkinja-Amerikanka, pa slavimo i taj januarski Božić po drugom kalendaru. Volim zapaliti badnjak, to mi je najdraži deo", rekao je glumac.

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