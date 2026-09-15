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Demi Mur je privukla sve poglede u sofisticiranoj, jednobojnoj krem kombinaciji brenda Magda Butrym na Nedelji mode u Njujorku.

Rupičasti pleteni rad bio je protkan nežnim cvetnim motivom. Preko ovog providnog komada izražene teksture ogrnula je beli sako opuštenijeg, ovarsajz kroja. Sako je imao naglašena ramena, stvarajući arhitektonsku siluetu koja je napravila savršen balans sa mešim, pletenim delovima ispod njega.

Demi Mur Foto: ROB KIM / Getty images / Profimedia

Demi Mur je iskombinovala top sa krem suknjom ravnog kroja do poda, koja je čisto padala sve do njenih gležnjeva. To je celoj kombinaciji dalo prefinjenu i elegantnu liniju.

Aksesoari su pratili istu teksturisanu, jednobojnu paletu. Na nogama je imala heklane salonke otvorenih peta, takođe sa potpisom Magde Butrym. Ove krem cipele sa špicastim vrhom odražavale su zamršeni rad njenog topa, a imale su kožni uložak i đon na tankim, visokim štiklama. Pored toga, nosila je četvrtastu kožnu torbicu Magda Butrym sa čistom geometrijskom strukturom.

Demi Mur Foto: Michael loccisano / Getty images / Profimedia

Celokupnom izgledu dodala je dašak retro šarma toniranim okruglim naočarima za sunce brenda Magda Butrym u toploj bež nijansi. Nakit je svela na minimum, noseći samo male dijamantske viseće minđuše koje su diskretno hvatale svetlost.

Njena prepoznatljiva duga, tamna kosa padala je ravno preko ramena. Šminka je uključivala mat ten, crveno rumenilo i nude ruž za usne, dok je crveni manikir uneo dašak boje u ovu inače jednobojnu, prljavobelu kombinaciju.

(Kurir.rs/Informer)

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