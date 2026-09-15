Demi Mur heklanim topom mamila poglede: Glumica u belom od glave do pete osvojila Njujork
- Demi Mur je na Nedelji mode u Njujorku privukla pažnju krem kombinacijom brenda Magda Butrym, uz pleteni top i ovarsajz beli sako.
- Stajling je upotpunila ravnom suknjom do poda, heklanim salonkama, torbicom i toniranim naočarima u istoj jednobojnoj paleti.
Demi Mur je privukla sve poglede u sofisticiranoj, jednobojnoj krem kombinaciji brenda Magda Butrym na Nedelji mode u Njujorku.
Rupičasti pleteni rad bio je protkan nežnim cvetnim motivom. Preko ovog providnog komada izražene teksture ogrnula je beli sako opuštenijeg, ovarsajz kroja. Sako je imao naglašena ramena, stvarajući arhitektonsku siluetu koja je napravila savršen balans sa mešim, pletenim delovima ispod njega.
Demi Mur je iskombinovala top sa krem suknjom ravnog kroja do poda, koja je čisto padala sve do njenih gležnjeva. To je celoj kombinaciji dalo prefinjenu i elegantnu liniju.
Aksesoari su pratili istu teksturisanu, jednobojnu paletu. Na nogama je imala heklane salonke otvorenih peta, takođe sa potpisom Magde Butrym. Ove krem cipele sa špicastim vrhom odražavale su zamršeni rad njenog topa, a imale su kožni uložak i đon na tankim, visokim štiklama. Pored toga, nosila je četvrtastu kožnu torbicu Magda Butrym sa čistom geometrijskom strukturom.
Celokupnom izgledu dodala je dašak retro šarma toniranim okruglim naočarima za sunce brenda Magda Butrym u toploj bež nijansi. Nakit je svela na minimum, noseći samo male dijamantske viseće minđuše koje su diskretno hvatale svetlost.
Njena prepoznatljiva duga, tamna kosa padala je ravno preko ramena. Šminka je uključivala mat ten, crveno rumenilo i nude ruž za usne, dok je crveni manikir uneo dašak boje u ovu inače jednobojnu, prljavobelu kombinaciju.
(Kurir.rs/Informer)
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