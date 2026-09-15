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Grčka muzička zvezda Jorgos Mazonakispreminuo je u 54. godini nakon što mu je pozlilo tokom tretmana filtriranja krvi u privatnoj ordinaciji u Atini. Dok hiljade fanova i kolega rone suze na ulicama, policija istražuje sumnjive okolnosti i obrisane dokaze koji ukazuju na potencijalno ubistvo.

Pevač Jorgos Mazonakis doživeo je srčani zastoj tokom tretmana zamene plazme u privatnoj ordinaciji u Atini. Bez pulsa i spontanog disanja prevezen je u bolnicu "Elpis" 9. septembra u 16:45 časova, gde su lekari u 17:40 časova konstatovali smrt nakon neuspele reanimacije.

Mazonakis se podvrgao plazmaferezi, specijalističkom filtriranju krvi koje se sve više reklamira kao tretman protiv starenja. Bračni par lekara koji vodi ovu ordinaciju, Joana Gaka i Ilijas Teodoropulos, optuženi su za dovođenje u opasnost sa smrtnim ishodom.

Grčki ministar zdravlja Adonis Georgijadis izjavio je da je ustanova imala dozvolu samo za opštu medicinsku praksu, u kojoj izvođenje takvih zahvata uopšte nije dozvoljeno. Predsednik Medicinske komore Atine Jorgos Patulis potvrdio je da inspekcija proverava da li licence pokrivaju aparate i metode korišćene u klinici.

Poznati hematolog objasnio je za lokalne medije da je prava zamena plazme složen bolnički postupak koji zahteva centralni kateter, traje nekoliko sati i nikada se ne izvodi iz estetskih razloga niti radi borbe protiv starenja.

Foto: Printscreen/Instagam/georgemazonakis

Obrisana fotografija i sporni minuti: Porodica traži optužnicu za ubistvo

Istražitelji trenutno rekonstruišu spornu satnicu događaja. Zapisi sa mašine pokazuju da je tretman trajao oko 42 minuta i završen oko 14:57 časova, dok je poziv Hitnoj pomoći upućen tek u 16:21 časova.

Policija je uspela da povrati obrisanu fotografiju na kojoj se vidi onesvešćeni pevač na krevetu.

Lekari negiraju krivicu i tvrde da se pevač srušio tokom postavljanja linije, pre nego što je sam tretman počeo. Međutim, advokat porodice Haralambos Likudis ističe da dokazi pokazuju da je mašina već radila i da je Mazonakis izgubio svest sat i po vremena pre nego što je pozvana Hitna pomoć. Porodica od sudija traži da optužnicu prekvalifikuju u ubistvo sa mogućim umišljajem.

Obdukcijski nalaz pokazao je da pevač nije imao prethodnih bolesti srca, dok se konačan uzrok smrti očekuje nakon toksikoloških i histoloških analiza. Nakon ove tragedije, Ministarstvo zdravlja najavilo je pooštravanje propisa za sve klinike koje nude tretmane dugovečnosti i podmlađivanja.

Foto: Printscreen/Instagam/georgemazonakis

Hiljade obožavalaca i estradne zvezde u suzama

Hiljade ljudi okupilo se tokom noći ispred Crkve Svetog Trojstva u Nikeji, gde su u suzama pevali njegove najveće hitove. Poslednju poštu kolegi odale su i muzičke zvezde Ana Visi, Anđela Dimitriu, Lakis Lazopulos i Zeta Makripulija.

Njegovi roditelji Manolis i Kleo, kao i sestre Vaso i Marija, prisustvovali su bdenju u parohiji u kojoj je Jorgos odrastao. Sahrana se održava na Trećem groblju u krugu porodice, koja je zamolila da se umesto kupovine venaca novac donira organizaciji "Humanity Greece".

Jorgos Mazonakis bio je muzička zvezda čija je karijera trajala tri decenije, a za 20. septembar imao je zakazan veliki koncert.

(Kurir.rs/ Žena)

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