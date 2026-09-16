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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem tuguje zbog smrti svoje sestre Foto: Promo

Sadržaj 62. epizode

Meleksima saznaje da mora da napusti dvor i ode u Staru palatu, ali odluku ne prihvata lako i pokušava da joj se odupre. S druge strane, pitanje budućnosti sultanije Dilrube i njenog braka sa velikim vezirom Halil-pašom dobija veliku prekretnicu. Dok se odluka o venčanju približava, sultanija Halime primećuje da sa sultanom Ahmedom nešto nije u redu i odlučuje da istraži o čemu se radi.

Kosem tuguje jer nije uspela da spasi Jasemin, za koju je kasno saznala da joj je sestra. Na svojim rukama ima krv sopstvene sestre, a sve zbog sultanije Safije, zbog čega odlučuje da joj se osveti - od Iskendera traži da je ubije i time zaštiti sultana, njihovu decu i nju. Istovremeno, sve veća napetost između prinčeva Osmana i Mehmeda počinje da zabrinjava Kosem i Ahmeda. Njihova svađa nije samo posledica jedne devojke, već duboko ukorenjene Mehmedove ljubomore zbog Kosemine posebne bliskosti sa Osmanom.

Napetost između Osmana i Mehmeda je sve veća Foto: Promo

Dok Humašah upozorava Gulbahar da će je Kosem "pregaziti" ako se ne probudi, sultanija Safije je otišla u Iskenderovu kuću kako bi mu rekla ko je on, ali tamo saznaje tajnu čije bi otkrivanje moglo biti opasno. Bulbul-aga je upozorava da bi, ukoliko neko drugi sazna istinu, Iskender mogao biti ubijen. Međutim, Safije ne želi da čeka, posebno nakon što saznaje da Zulfikar želi da ga udalji iz prestonice.

Dženet-kalfa ponovo traži da bude oslobođena službe kako bi započela novi život i osnovala dom, ali Kosem oseća da iza njene odluke postoji nešto više. U međuvremenu, Dilruba stupa u brak, međutim ne onako kako je zamislila njena majka Halime. Dok Zulfikar pokušava da sazna kakav se plan kuje protiv sultana i njegove porodice, Iskender se u gluvo doba noći pojavljuje u odajama sultanije Safije, spreman da uradi ono što se od njega traži.

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