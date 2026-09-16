Stiven Rut sa Emi nagradom za najbolju sporednu mušku ulogu u seriji „Widow’s Bay“

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Stiven Rut iza sebe ima decenije dugu karijeru, desetine zapaženih uloga i status jednog od najprepoznatljivijih karakternih glumaca američke televizije i filma. Ipak, tek sa 74 godine dočekao je trenutak koji će posebno pamtiti – prvi put u karijeri osvojio je nagradu Emi.

Zvezda serije „Widow’s Bay“ proglašena je najboljim sporednim glumcem u humorističnoj seriji, a Rut je priznao da ni sam nije očekivao da će upravo njegovo ime biti pročitano.

Njegovo iznenađenje bilo je toliko da je u prvom trenutku pomislio da je došlo do zabune.

Stiven Rut sa Emi nagradom za najbolju sporednu mušku ulogu u seriji „Widow’s Bay“ Foto: AFF, AFF / Alamy / Profimedia

„Pomislio sam da je došlo do greške“

- Činjenica da je „Widow's Bay“ privukao toliku pažnju članova Akademije i publike zaista je dirljiva - rekao je Rut za People.

U seriji tumači Vajka Kroforda, kapetana broda koji je uveren da se iza neobičnih događaja na ostrvu krije misteriozno prokletstvo.

Njegova pobeda imala je dodatnu težinu jer mu je ovo bio prvi Emi, ali i zato što je oborio rekord. Sa 74 godine postao je najstariji glumac koji je ikada pobedio u kategoriji najboljeg sporednog glumca u humorističnoj seriji. Pre njega taj rekord držao je Henri Vinkler, sa kojim je Rut svojevremeno igrao u seriji „Barry“.

Emi će dobiti posebno mesto u kući

Iako još uvek pokušava da se navikne na činjenicu da je konačno osvojio jedno od najprestižnijih televizijskih priznanja, Rut već zna gde će držati statuetu.

Stiven Rut sa Emi nagradom za najbolju sporednu mušku ulogu u seriji „Widow’s Bay“ Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

- Staviću ga uz Zlatni globus oca moje supruge, u našem uredu, tačno jedan pored drugog - otkrio je glumac.

Već razmišlja o drugoj sezoni

Uspeh prve sezone „Widow’s Bay“ očigledno je samo dodatno probudio njegovu znatiželju kada je reč o nastavku priče.

Rut je posebno zainteresovan za odnos svog lika sa gradonačelnikom Tomom Loftisom, kojeg igra Metju Ris.

- Na kraju sezone naši su se putevi praktično spojili i radili smo na istom cilju, svako na svoj način. Nadam se da će u drugoj sezoni sarađivati - rekao je.

Glumac bi, međutim, voleo i da nastavak serije publici otkrije mnogo više o prošlosti likova.

- Nadam se i da ćemo u drugoj sezoni saznati više o prošlosti svih likova u seriji. Mislim da publika to voli. Povežu se s likovima i žele da znaju više - dodao je Rut.

„Widow’s Bay“ obeležio ovogodišnji Emi

Ekipa serije Widow’s Bay osvojila je 14 Emi nagrada Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Rutov uspeh bio je samo deo velike večeri za „Widow’s Bay“. Serija je tokom sezone Emi nagrada osvojila ukupno 14 priznanja i tako postala najnagrađivanija humoristična serija u jednoj godini. Na glavnoj ceremoniji pripalo joj je šest nagrada, uključujući onu za najbolju humorističnu seriju.

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