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Sidni Svini ponovo je uspela da izazove buru na društvenim mrežama. Zvezda serije „Euforija“ našla se u centru pažnje zbog nove kampanje za američku platformu Novig, koja se bavi sportskim predviđanjima, a reklama je gotovo odmah podelila javnost.

Pogledajte u galeriji gole fotografije glumice za sportsku kladionicu:

1/9 Vidi galeriju Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Foto: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Glumica se u kampanji pojavljuje naga, dok delove tela prekriva sportskom opremom. U jednom kadru grudi zaklanja loptama za američki fudbal, u drugom sedi na košarkaškom obruču, a pojavljuje se i sa hokejaškom maskom, bejzbol kacigom, dresom i drugom sportskom opremom.

Kampanja je za svega nekoliko dana izazvala veliki broj reakcija, a deo kritika stigao je i od profesionalnih sportistkinja koje su ocenile da takav koncept dodatno seksualizuje žene u sportu.

Odgovorila bez objašnjenja

Svini, međutim, nije ulazila u raspravu niti je objavila saopštenje kojim bi pravdala svoju odluku.

Umesto toga, odgovorila je fotografijama.

Na Instagram pričama podelila je naslovnice i fotografije poznatih sportista koji su tokom godina takođe pozirali nagi ili gotovo nagi za sportske magazine i kampanje.

Među njima su bile Serena Vilijams, Ronda Rauzi, Su Bird, Megan Rapino i Karolina Voznijacki, ali i muške sportske zvezde poput Majlsa Gereta, Roba Gronkovskog, Karla-Entonija Taunsa i Džejsona Kelsija.

Kritikovali je i sportisti

Među onima koji su javno kritikovali kampanju našle su se i poznate sportistkinje, koje su poručile da bi sport trebalo da bude predstavljen kroz snagu, disciplinu i rezultate, a ne kroz seksualizovane slike.

Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Foto: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Britanska atletičarka Ejmi Hant javno je odgovorila na kampanju porukom da upravo profesionalne sportistkinje pokazuju kako „žene u sportu izgledaju“, dok su slične stavove iznele i druge olimpijke i profesionalne sportistkinje.

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