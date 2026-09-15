Sidni Svini odgovorila na prozivke zbog golotinje: Glumicu rastrgli zbog toga što seksualizuje žene, evo kako je reagovala
- Sidni Svini izazvala je buru novom reklamom za Novig, u kojoj pozira naga i delove tela prekriva sportskom opremom.
- Deo javnosti i profesionalne sportistkinje ocenili su da kampanja dodatno seksualizuje žene u sportu.
- Glumica nije ulazila u raspravu, već je na Instagram pričama objavila fotografije poznatih sportista koji su ranije pozirali nagi ili gotovo nagi.
Sidni Svini ponovo je uspela da izazove buru na društvenim mrežama. Zvezda serije „Euforija“ našla se u centru pažnje zbog nove kampanje za američku platformu Novig, koja se bavi sportskim predviđanjima, a reklama je gotovo odmah podelila javnost.
Pogledajte u galeriji gole fotografije glumice za sportsku kladionicu:
Glumica se u kampanji pojavljuje naga, dok delove tela prekriva sportskom opremom. U jednom kadru grudi zaklanja loptama za američki fudbal, u drugom sedi na košarkaškom obruču, a pojavljuje se i sa hokejaškom maskom, bejzbol kacigom, dresom i drugom sportskom opremom.
Kampanja je za svega nekoliko dana izazvala veliki broj reakcija, a deo kritika stigao je i od profesionalnih sportistkinja koje su ocenile da takav koncept dodatno seksualizuje žene u sportu.
Odgovorila bez objašnjenja
Svini, međutim, nije ulazila u raspravu niti je objavila saopštenje kojim bi pravdala svoju odluku.
Umesto toga, odgovorila je fotografijama.
Na Instagram pričama podelila je naslovnice i fotografije poznatih sportista koji su tokom godina takođe pozirali nagi ili gotovo nagi za sportske magazine i kampanje.
Među njima su bile Serena Vilijams, Ronda Rauzi, Su Bird, Megan Rapino i Karolina Voznijacki, ali i muške sportske zvezde poput Majlsa Gereta, Roba Gronkovskog, Karla-Entonija Taunsa i Džejsona Kelsija.
Kritikovali je i sportisti
Među onima koji su javno kritikovali kampanju našle su se i poznate sportistkinje, koje su poručile da bi sport trebalo da bude predstavljen kroz snagu, disciplinu i rezultate, a ne kroz seksualizovane slike.
Britanska atletičarka Ejmi Hant javno je odgovorila na kampanju porukom da upravo profesionalne sportistkinje pokazuju kako „žene u sportu izgledaju“, dok su slične stavove iznele i druge olimpijke i profesionalne sportistkinje.
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