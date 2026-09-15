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Glumački par, koji je prethodnih meseci bio jedna od najkomentarisanijih ljubavnih priča domaće javne scene, navodno je samo dva dana nakon priča o raskidu viđen zajedno u jednom beogradskom hotelu.

Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije:

1/6 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur Foto: Printscreen/Instagram, ATAIMAGES, Kurir, Damir Dervišagić, Antonio Ahel / Ata Images, Instagram

Prethodno su prestali da se prate na društvenim mrežama, što je dodatno podgrejalo glasine da je njihovoj vezi došao kraj. Međutim, prema rečima izvora koji se zatekao na licu mesta, Jelisaveta i Pavle sada su ponovo bili veoma prisni.

Razmenjivali nežnosti cele noći

Kako tvrdi izvor, njih dvoje nisu pokušavali da sakriju bliskost.

Pavle Mensur objavio fotku Jelisavete Orašanin Foto: Printscreen/Instagram/PavleMensur

Jelisaveta i Pavle navodno su tokom večeri razmenjivali nežnosti i grlili se, zbog čega je njihovo zajedničko pojavljivanje odmah protumačeno kao znak pomirenja, navodi Blic.

Sve se dogodilo svega nekoliko dana nakon što su mediji pisali da su okončali romansu.

Glasine o problemima počele u Crnoj Gori

Pavle Mensur objavio sliku kako mazi psa Jelisavete Orašanin Foto: Printscreen/Instagram/PavleMensur

Njihov odnos dospeo je u centar pažnje nakon što je Mensur fotografisan u noćnom izlasku u društvu nepoznate plavuše.

Glumac je tada viđen kako se zabavlja sa devojkom koja se tokom večeri nije odvajala od njega, a u jednom trenutku su se držali za ruke i zajedno napustili klub. Od Jelisavete te večeri nije bilo ni traga, što je dodatno pokrenulo priče da među njima nije sve kao ranije.

Foto: Instagram

Prve priče da je odnos u krizi usledile su ranije. Prema tadašnjim navodima, prve nesuglasice pojavile su se tokom njihovog boravka u Crnoj Gori. Kao jedan od razloga navodno se pominjala Pavlova ljubomora, koja je, prema pisanju medija, počela da smeta Jelisaveti.

Foto: Instagram

Glumački par se nedavno otpratio sa mreža i time javno pokazao da su među njima prisutne trzavice. Međutim, po navodu medija došlo je do promene.

(Blic.rs)

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