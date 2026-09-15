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Dodela Emi nagrada tradicionalno je rezervisana za raskošne toalete, crveni tepih i slavlje najboljih televizijskih ostvarenja, ali su ove godine pažnju privukle i vidljive promene u izgledu pojedinih holivudskih zvezda.

Na 78. dodeli Emi nagrada u Los Anđelesu pojavila su se neka od najvećih imena televizije, među kojima Zendaja, Ejmi Poler, Sara Mišel Gelar, Selena Gomez i Sara Snuk, a nakon njihovog izlaska na crveni tepih počeli su da se nižu komentari o primetno vitkijim figurama pojedinih glumica.

Pogledajte u galeriji ko su nagrađeni:

1/9 Vidi galeriju Dodela Emi nagrada 2026. donela je istorijske rezultate. Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Posebnu pažnju toj temi posvetio je Daily Mail, koji je izdvojio nekoliko poznatih dama čiji se izgled poslednjih meseci vidno promenio.

Promene izgleda ponovo pokrenule nagađanja

Transformacije poznatih ličnosti poslednjih godina sve češće završavaju pod lupom javnosti, posebno otkako su lekovi iz grupe GLP-1 postali jedna od najzastupljenijih tema kada se govori o gubitku kilograma.

Najpoznatiji među njima je Ozempik, lek namenjen prvenstveno lečenju dijabetesa tipa 2. Postoje i drugi lekovi iz iste grupe koji su odobreni za lečenje gojaznosti.

Opra Vinfri smršala je uz Ozempik Foto: Michael loccisano / Getty images / Profimedia

Pojedine javne ličnosti otvoreno su govorile o korišćenju medikamenata kao pomoći pri mršavljenju. Opra Vinfri i Rebel Vilson, na primer, ranije su javno pričale o sopstvenim iskustvima sa takvom terapijom.

Međutim, činjenica da je neka poznata osoba izgubila kilograme ne znači automatski da je koristila Ozempik ili bilo koji drugi lek.

Za ove glumice nema potvrde da su koristile Ozempik

Upravo zbog toga, promene koje su primećene na ovogodišnjem crvenom tepihu treba odvojiti od nagađanja koja su se ubrzo pojavila na internetu.

Pogledajte u galeriji kadrove mršavih glumica na crvenom tepihu:

1/7 Vidi galeriju Mršave glumice na crvenom tepihu Emi nagrada 2026 Foto: LISA O'CONNOR / AFP / Profimedia, Monica Schipper / Getty images / Profimedia

Daily Mail je među poznatim ličnostima čija je figura privukla pažnju izdvojio Selenu Gomez, Saru Snuk, Abi Eliot, Ejmi Karero i Konstans Cimer.

Ipak, nema potvrde da je bilo koja od njih koristila Ozempik ili druge lekove za mršavljenje kako bi promenila izgled.

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