Slušaj vest

Holivudom kruže glasine o mogućoj novoj romansi glumice Dakote Džonson i muzičara Mašin Gan Kelija. Njih dvoje su viđeni zajedno u Njujorku, a posebnu pažnju privuklo je mesto na kojem su se pojavili.

Njih dvoje su fotografisani ispred zgrade u njujorškom kvartu Tribeka, gde se nalazi stan Tejlor Svift. Njihov susret odmah je privukao pažnju, jer su i Dakota Džonson i Mašin Gan Keli bili gosti na venčanju Tejlor Svift i Travisa Kelsija u julu.

Na fotografijama koje je objavio TMZ vidi se kako Dakota i Mašin Gan Keli izlaze iz vozila i zajedno ulaze u zgradu u kojoj ima stan Tejlor Svift. Zbog toga se pretpostavlja da je njihov dolazak bio povezan sa privatnim druženjem.

Mašin Gan Keli Foto: Profimedia

Prema navodima stranih medija, Dakota i Mašin Gan Keli proveli su nekoliko sati u stanu, a potom su zajedno otišli do hotela u kojem je glumica bila smeštena.

Dakota Džonson Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Muzičar je tom prilikom snimljen kako pomaže Dakoti da izađe iz automobila, što je dodatno podgrejalo nagađanja o njihovoj romansi. Dakota je bila verena za frontmena grupe „Coldplay“, Krisa Martina, dok je Mašin Gan Keli bio veren sa glumicom Megan Foks, sa kojom ima ćerku. Iz ranije veze sa Emom Kenon ima i 17-godišnju ćerku.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Nikol Kidman sa tamnim obrvama: