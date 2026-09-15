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„Widow's Bay“ (Udovičin zaliv) ispisala je istoriju na 78. dodeli nagrada Emi u udarnom terminu, oborivši rekord za najveći broj osvojenih nagrada Emi koje je jedna humoristička serija osvojila u jednoj godini. Taj rekord je prethodno, 2025. godine, postavila druga humoristička serija sa platforme Apple TV, „The Studio“.

Otkačena mistična komedija sa Apple TV-ja osvojila je čak 14 nagrada Emi 2026. godine, uključujući i priznanja dodeljena na ceremoniji Creative Arts Emmys, održanoj samo nekoliko dana ranije.

Ekipa serije Widow’s Bay osvojila je 14 Emi nagrada Foto: CHRIS CHEW / UPI / Profimedia

Od glume do režije, „Widow's Bay“ predvodila je konkurenciju u humorističkim kategorijama, a članovi glumačke ekipe i autorsko-producentskog tima slavili su individualne nagrade, kao i priznanja za samu seriju. Serija je imala ukupno 19 nominacija, što je treći najbolji rezultat, iza serija „The Pitt“ i „Hacks“.

Pored nagrade za najbolju humorističku seriju, najvažnijeg priznanja večeri u toj kategoriji, reditelj Hiro Murai ušao je u istoriju Emi nagrada kada je postao prvi azijski reditelj koji je osvojio nagradu za najbolju režiju humorističke serije.

Kreatorka serije Keti Dajpold, poput Muraija, takođe je nagrađena Emijem za svoj doprinos uspehu serije – osvojila je priznanje za scenario prve epizode, čime je pomogla da „Widow's Bay“ postane serija ovenčana Emi nagradama.

Ekipa serije Widow’s Bay osvojila je 14 Emi nagrada Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Metju Ris, Kejt O'Flin i Stiven Rut bili su među glumcima „Widow's Bay“ koji su osvojili Emi nagrade u svojim kategorijama, uključujući glavnog glumca u humorističkoj seriji, najbolju sporednu glumicu i najboljeg sporednog glumca.

Ris je nakon ceremonije ostao potpuno bez premca, pošto je osvojio još jednog Emija za ulogu u Netfliksovoj seriji „The Beast in Me“. On je prvi muški glumac koji je ikada osvojio Emi za glavnu glumačku ulogu u drami, komediji i ograničenoj/antologijskoj seriji.

O čemu se radi u ovoj seriji?

Serija „Widow's Bay“ je humoristička horor-serija sa elementima misterije, koju je za Apple TV+ kreirala Keti Dajpold.

Pogledajte u galeriji kadrove iz serije Widow's Bay:

1/5 Vidi galeriju Widow's Bay Foto: Supplied by LMK / IPA / Profimedia

Radnja je smeštena na izolovano ostrvo u blizini obale Nove Engleske. Glavni junak je gradonačelnik Tom Loftis, kog igra Metju Ris. On očajnički pokušava da oživi posrnulu lokalnu zajednicu i privuče turiste, uprkos tome što meštani veruju da je njihovo ostrvo prokleto.

Problem nastaje kada Loftis uspe da privuče turiste, a upravo tada počinju da se događaju neobične i sve jezivije stvari. Stare lokalne legende, za koje su mnogi mislili da su samo sujeverje, počinju da izgledaju zastrašujuće stvarno. Serija tako spaja horor i komediju, dok se gradonačelnik i ostali stanovnici suočavaju sa misterijom koja decenijama prati njihovo ostrvo.

U glavnim ulogama su Metju Ris, Kejt O'Flin, Stiven Rut, Kingston Rumi Sautvik, Kevin Kerol i Dejli Diki.

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