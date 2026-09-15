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Glumica Sidni Sviniizgubila je oko 200.000 pratilaca na društvenim mrežama nakon što je objavila reklamu za sportsku kladionicu u kojoj se pojavljuje obnažena. Kampanja za brend Novig, u kojoj su joj intimni delovi tela prekriveni samo sportskom opremom, izazvala je podeljene reakcije publike.

Svini je kasnije objavila izjavu o kampanji. "Hteli smo da realizujemo zabavnu ideju. Koncept je jednostavan - cilj je bio istaći se i usmeriti fokus isključivo na sport. Kampanja tu zamisao prenosi sa samopouzdanjem, humorom i dozom zaigranosti", poručila je.

U galeriji pogledajte kadrove iz sporne reklame Sidni Svini:

1/9 Vidi galeriju Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Foto: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Međutim, čini se da kampanja nije naišla na odobravanje svih. Prema podacima koje je prikupio Variety, glumica je na Instagramu nakon objave reklame isprva dobila 50.000 novih pratilaca, ali ih je zatim izgubila oko 200.000.

Iako je reč o velikom broju, to je manji deo njene publike koja broji oko 25 miliona. Svini, čini se, nije zabrinuta zbog kritika jer je nakon njihovog izbijanja na svojim profilima podelila još nekoliko isečaka iz sporne reklame.

Oštre kritike iz sveta sporta

Među kritičarima se našla i četvorostruka olimpijska pobednica Arijarn Titmus. "Ne mogu da opišem koliko sam besna zbog ovoga. Kako je moguće da i dalje živimo u svetu gde se unovčavanje ženskog tela i seksualizacija ženskog sporta smatraju normalnim?", izjavila je.

Kritiku je uputila i Marisa Vomak, menadžerka za promociju i program utakmica bejzbol kluba Harrisburg Senators. Istakla je da njena reakcija ne proizlazi iz ljubomore, nego se odnosi na rad u industriji "u kojoj dominiraju muškarci i u kojoj stalno moramo da se dokazujemo".

"Reč je o strasti i zadovoljstvu rada u ovom sektoru. Kada nas prikazuju isključivo kroz seksualizaciju, sve manje mladih žena poželeće da gradi karijeru u ovom poslu", dodala je Vomak.

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