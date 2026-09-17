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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem moli Ahmeda da promeni zakon o nasleđivanju Foto: Promo

Sadržaj 63. epizode

Kosem pokušava da pronađe način da spreči buduće krvave sukobe među prinčevima, pa od sultana Ahmeda traži da razmisli o promeni zakona koji nalaže pogubljenje braće nakon dolaska jednog princa na presto. Dok se njih dvoje suočavaju sa teškim pitanjem budućnosti njihove dece, Osman želi da se udalji od dvora i ode u sandžak, verujući da bi njegovo odsustvo moglo da smiri sve veći sukob sa bratom Mehmedom.

U međuvremenu, Dilruba šokira majku Halime otkrivši da je tajno sklopila brak sa Davut-pašom. Dok Halime strahuje zbog posledica koje bi ova odluka mogla da donese, Dilruba tvrdi da je izabrala čoveka kome veruje i da je njihov brak sklopila iz ljubavi. Davud-paša, međutim, mora da dokaže svoju odanost i spremnost da stane uz Dilrubu i njene interese.

Iskender je šokiran saznanjem da je sin sultanije Safije Foto: Promo

Iskender po nalogu sultanije Kosem dolazi u Staru palatu da ubije Safije, ne znajući da mu je ona majka. Tada najveća tajna izlazi na videlo kada on saznaje ko je zapravo i otkriva da je princ, sin sultana Murata i sultanije Safije. Njegovo saznanje pokreće lavinu novih pitanja, dok s druge strane plaćenici po nalogu Safije napadaju Zulfikara u nameri da ga ubiju.

U međuvremenu se Iskender suočava sa majkom i sestrom Humašah, ali umesto radosti zbog pronalaska porodice, u njemu se bude bes i osećaj izdaje. Ne može da razume zašto je toliko godina živeo ne znajući svoje poreklo, dok Safije pokušava da objasni da je ćutala kako bi ga zaštitila. Njihov susret otvara stare rane, ali i pitanje da li će Iskender, sada kada zna istinu o sebi, pristati da bude deo borbe za presto.

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