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Glumac Lazar Ristovskiodlučio je ponovo da stane na ludi kamen i to sa 39 godina mlađom Anicom Lazić Ristovski. Ubrzo nakon venčanja u Beogradu, par je otputovao u Italiju.

Tokom boravka u Italiji, odsedali su u dvorcu Seradžumenta koji se nalazi nedaleko od mesta Altomonte.

Još pre poletanja aviona, Anica se oglasila na svom Instagram profilu, gde je otkrila kroz kakve su probleme sve prolazili tokom putovanja.

"Ko voli rane jutarnje letove? Ja ne. Presedanje od 4 sata se pretvorio u kašnjenje od osam sati", objavila je Anica.

Anica Lazić Ristovski
Let je kaasnio 8 sati Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicristovski

"Ušli smo u avion ne znajući da ćemo u njemu čekati poletanje još dva sata zbog nevremena u Rimu", nastavila je glumica.

Anica Lazić Ristovski
Anica Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicristovski

"Sletosmo u Kalabriju gde nas je čekalo novo iznenađenje. Nijedan kofer u Rimu nije ubačen u avion", požalila se Ristovska.

Anica Lazić Ristovski
Kalabrija Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicristovski

Glumica je objavila i fotografiju mesta gde su bili smešteni uz opis:

"Nakon mini nervnog sloma stižemo u prekrasni dvorac Seradžumenta koji je bio naš dom u Kalabriji."

Anica Lazić Ristovski
Dvorac u kom su bili smešteni Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicristovski

Anica na udaru nakon udaje
Podsetimo, Anica i Lazar Ristovski nakon venčanja otputovali su u Italiju, odakle se glumica oglasila.

"Nakon mini nervnog sloma zbog kogera, stižemo u prekrasni dvorac Seradžumenta koji je bio naš dom u Kalabriji", poručila je glumica uz fotografiju dvorca i dodala:

"Želim dvorac."

Na društvenoj mreži X ubrzo je osvanula objava Anice Lazić Ristovski uz opis:

"Anica Lazić želi dvorac, da li se onda zato udala za Lazara Ristovskog?", upitao je jedan od korisnika, dok su se ispod objave nizali komentari.

(Kurir.rs/Mondo)

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Anica Lazić na koncertu Rikija Martina. Izvor: Kurir