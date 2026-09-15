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Medoks, 25-godišnji sin Anđeline Džoli i Breda Pita, i zvanično se odrekao očevog prezimena. Sud u Los Anđelesu u ponedeljak je odobrio njegov zahtev da promeni ime iz Madoks Čivan Džoli-Pit u Madoks Čivan Džoli.

Zahtev je podneo 28. maja, a predstavnik Breda Pita tada nije želeo da komentariše njegovu odluku. Promena prezimena sada je i zvanično potvrđena sudskim dokumentima, piše "People".

Anđelina Džoli, Medoks Džoli Pit Foto: Profimedia

Nije jedini koji je izbacio Pit iz prezimena

Inače, Medoks je drugo dete bivšeg para koje je i zvanično promenilo prezime. Podsetimo, Anđelina Džoli (51) i Bred Pit (62), koji su se razišli 2016. godine, a pored Madoksa imaju još petoro dece: Paksa (22), Zaharu (21), Šajlo (20) i 18-godišnje blizance Noksa i Vivijen.

Njegova sestra Šajlo, rođena kao Šajlo Nuvel Džoli-Pit, zvanično je postala Šajlo Džoli u avgustu 2024. Zahtev za promenu prezimena predala je 27. maja iste godine, na svoj 18. rođendan.

Šajlo Džoli Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

I neka druga deca Anđeline Džoli i Breda Pita već su se u javnosti predstavljala bez očevog prezimena. Vivijen je u maju 2024. u programu brodvejskog mjuzikla "The Outsiders", na kom je radila kao asistentkinja svoje majke, navedena kao Vivijen Džoli.

U julu je i zvanično zatražila promenu prezimena, navodeći "lične razloge". Ročište o njenom zahtevu zakazano je za 2. novembar.

Zahara je takođe izostavila očevo prezime na svečanosti na fakultetu 17. maja ove godine. Iako je u zvaničnom programu bila navedena kao Zahara Marli Džoli-Pit, na pozornici su je predstavili kao "Zaharu Marli Džoli".

Zahara Džoli Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

U junu je podnela zvanični zahtev za promenu prezimena, a ročište je zakazano za 28. septembar.

Medoks se i pre zvanične promene prezimena u poslovnom okruženju predstavljao samo s majčinim prezimenom. U februaru je na odjavnoj špici majčinog filma "Couture" potpisan kao Medoks Džoli. Na filmu je radio kao pomoćnik reditelja.

Izvori bliski Džolijevoj i Pitu različito gledaju na situaciju

Izvor blizak Bredu Pitu u julu je tvrdio da je udaljavanje dece od glumca posledica dugogodišnjeg narušavanja njegovog odnosa s njima.

"Ovo je ishod dugotrajne kampanje otuđivanja dece. Stvarnost je neverovatno tužna, ali nije iznenađujuća nakon godina u kojima je jedan roditelj koristio decu kao oružje protiv drugog, ne mareći za posledice", rekao je.

Anđelina sa decom Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izvor blizak Andželini Džoli ponudio je sasvim drugačiju verziju priče.

"Kada bi ljudi znali celu istinu, imali bi više saosećanja prema deci i više bi ih poštovali. To što ne govore loše o ocu i ne iznose detalje u javnost samo pokazuje njihovu pristojnost", poručio je.

Deset godina od incidenta u privatnom avionu

Podsetimo, Medoksova zvanična promena prezimena dogodila se deset godina nakon incidenta u privatnom avionu koji je prethodio raspadu braka njegovih roditelja. Izvori su ranije tvrdili da je Pit 14. septembra 2016. tokom leta navodno bio "verbalno nasilan" i "fizički agresivan" prema jednom od dece, čemu su navodno svedočila i ostala deca.

1/6 Vidi galeriju Bred Pit Foto: Justin Ng / Avalon / Profimedia, Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, zz/XNY / StarMax / Profimedia/zz/XNY/starmaxinc.com

Pit je nakon incidenta bio predmet istrage zbog sumnje na zlostavljanje deteta. FBI nije podigao optužnicu protiv njega, a istraga nadležne službe za zaštitu dece u Los Anđelesu takođe je završena bez utvrđenog zlostavljanja.

Andželina Džoli podnela je zahtev za razvod pet dana nakon incidenta, a njihov razvod je pravosnažno okončan u decembru 2024. godine. "Nikada se nije u potpunosti razumelo šta je tačno dovelo do njene odluke o razvodu niti šta se sve događalo u godinama nakon toga", rekao je u ponedeljak izvor blizak glumici.

"Deset godina je ćutala kako ne bi ocrnila oca svoje dece. Zadržala je dostojanstvenu tišinu čak i kada su je napadali dezinformacijama", dodao je.

Izvor blizak Pitu tvrdi da je njegova komunikacija s decom trenutno veoma ograničena. "To je tragedija", zaključio je.

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