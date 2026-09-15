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Voditeljka emisije "Today" Savana Gatri dobila je neočekivanu priliku da javno govori o svojoj nestaloj majci Nensi Gatri tokom emisije emitovane u utorak, 15. septembra.

Dok je zajedno sa gostujućim voditeljem Vilijem Gajstom izveštavala o dodeli Emi nagrada 2026. godine, NBC je prikazao izjavu glumice Alison Dženi, koja je nakon osvajanja nagrade u pres-sali uputila dirljive reči podrške Sevani i njenoj porodici.

Foto: Printscreen/X

Alison Dženi nije zaboravila bol porodice Gatri

Alison Dženi osvojila je svoj osmi Emi za najbolju sporednu glumicu u dramskoj seriji zahvaljujući ulozi u seriji Diplomata.

Po dolasku u pres-salu jedan novinar joj je rekao da su mnoge dirnuli njena saosećajnost i briga za Sevanu, čija je majka Nensi oteta iz svog doma u Tusonu, u Arizoni, 1. februara.

"Iskreno mogu da kažem da svaki dan mislim na nju i na gubitak kroz koji prolaze Sevana i njena porodica. Ta priča me je potpuno obuzela. Mislim da nisam jedina. Verujem da je cela Amerika mislila na nju", rekla je Dženi.

Vili Gajst nazvao je njene reči "prelepim izrazom saosećanja", ističući da je glumica u trenutku svog velikog trijumfa odvojila vreme da oda priznanje bolu porodice Gatri.

Sa osmehom, ali vidno dirnuta, 54-godišnja Sevana odgovorila je:

"Bila sam toliko dirnuta kada sam to videla. Bio je to njen trenutak pobede, a ona je zastala kako bi mislila na našu porodicu."

Potom je otvoreno govorila o bolu koji njeni najbliži i dalje proživljavaju.

"Nikada ne propuštam priliku, kada mi se ukaže, da govorim o svojoj mami, koliko nam nedostaje i koliko je volimo. Cela moja porodica, moja sestra, moj brat, ja i svi naši rođaci prolazimo kroz ogroman bol. Potrebna nam je pomoć. Zato hvala Alison Dženi što nas nije zaboravila i što mi je pružila priliku da ponovim taj apel."

Na kraju je kroz emocije dodala:

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"Samo želimo da nam se mama vrati kako bismo mogli dostojno da se oprostimo od nje. To je sve."

"Ona govori u ime gotovo cele Amerike"

Meteorolog Al Roker takođe je uputio reči podrške porodici.

"Alison Dženi govori u ime gotovo svih ljudi u Americi. Zahvalni smo joj što je skrenula pažnju na to."

Više od sedam meseci bez odgovora

Savana Gatri otvoreno govori o svojoj tuzi otkako je njena majka oteta 1. februara, pre više od sedam meseci.

Majka dvoje dece zbog istrage je na nekoliko meseci napustila emisiju Today kako bi bila sa porodicom u Arizoni.

Na posao se vratila u aprilu, kada je koleginici Hodi Kotb iskreno priznala koliko joj je povratak bio težak.

"Teško je bilo i da zamislim da se vratim, jer je ovo mesto puno radosti i svetlosti, a nisam mogla da se pretvaram da sam neko ko nisam. Ali nisam mogla ni da se ne vratim, jer je ovo moja porodica."