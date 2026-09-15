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Glumac Vahidin Prelić, koji je nakon razvoda od prve supruge pronašao ljubav kraj 23 godine mlađe Bojane Radić sa kojom se verio. Međutim zbog razlike u godinama koja iznosi više od dve decenije, mnogi ih osuđuju na društvenim mrežama.

Bojana studira psihologiju, a veoma je aktivna i na društvenim mrežama gde je sada napravila pometnju objavom. Naime, sada je podelila sa pratiocima situaciju sa jednim čovekom koji joj je govorio o tome kako varanje partnera nije strašno.

"Oženjen lik sa troje dece koji me ubeđuje da mi pored muža treba i švaler", napisala je ona i neočekivano dobila mnoštvo negativnih komentara poput onih kako je ona "dala povod" za takvo ponašanje.

Baš me zanima koliko puta ste u životu za ponašanje muškarca prvo potražili objašnjenje u ponašanju žene. Djeluje kao refleks - napisala je ona kasnije.

Otac protiv veze

Bojana je otkrila da njen otac i dalje ne podržava njihovu ljubav. Kako je ispričala, ispostavilo se da razlika od 23 godine nije jedini razlog zbog kojeg njena porodica teško prihvata Vahidina.

" Otac ne može da razume kako se osećam. Ne biste verovali, ali ispostavlja se da je veći problem to što on ne jede svinjetinu i što je on musliman" rekla je ranije Bojana u podkastu „Oslobođenje“.

Ona ne beži od činjenice da je Vahidin po godinama blizak njenim roditeljima.

"Ja potpuno mogu da shvatim da je čudno i da je on godina mojih roditelja" započela je Bojana, kada ju je glumac prekinuo:

"Stariji sam. Godinu dana od oca, od mame tri" precizirao je Vahidin

1/8 Vidi galeriju Vahidin Prelić i njegova 23 godine mlađa devojka Bojana Foto: printscreen/instagram/jednabojana

Iako ju je stav roditelja povredio, Bojana kaže da pokušava da sagleda situaciju i iz njihovog ugla. Ipak, priznaje da je očekivala da ljubav prema njoj bude važnija od neslaganja sa njenim izborom.

"Studiram psihologiju i stvarno se trudim da razumem drugu stranu. Nekada mi to ne ide u korist jer onda previše popuštam. Nisam očekivala da budu super, da budu oduševljeni, ali sam negde očekivala da me vole, da sam njihovo dete" iskreno je rekla.

Vahidin ne krije da bi voleo da su porodični odnosi drugačiji, ali je vremenom prihvatio okolnosti u kojima su se našli.

"Naravno da mi smeta, ja bih najviše voleo da sve to funkcioniše, ali ja sam se vremenom pomirio sa tim. Mislim da je važnije ovo što imamo zajedno nego da sada silimo mi nekoga da prihvata" zaključio je glumac.