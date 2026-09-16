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Serija "Dinastija", jedan od simbola televizije osamdesetih, prati život bogate porodice Karington, u čijem se svetu prepliću novac, moć, ljubav, porodični sukobi i stare tajne. "Dinastija" se emituje na Kurir televiziji svakog radnog dana u 17 i 23.10 časova, a treća epizoda donosi venčanje koje će biti sve samo ne mirna porodična proslava.

Felon pokazuje svoje pravo lice

Blejk i Kristl konačno će izgovoriti sudbonosno "da", ali njihovu sreću neće svi dočekati sa osmehom. Dok mladenci pred oltarom razmenjuju zavete, Felon besno posmatra prizor koji nikako ne želi da prihvati – njen otac se ženi Kristl.

Pogledajte kadrove iz treće epizode serije:

1/19 Vidi galeriju Serija Dinastija, treća epizoda Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Ni tokom svadbene proslave neće skrivati svoje nezadovoljstvo. Dok Blejk, Kristl, Stiven i Felon pozdravljaju goste, ona će novoj maćehi šapatom komentarisati zvanice i otkrivati najsočnije tračeve o ljudima koji im prilaze. Njeno ponašanje pokazaće da Felon nema nameru da Kristl tek tako prihvati kao deo porodice.

Više od običnog flerta

Na svadbi će Felon privući pažnju Džefa Kolbija, a njihova komunikacija vrlo brzo će prerasti u otvoreni flert. Međutim, iza šarmiranja i zavodljivih pogleda krije se mnogo ozbiljnija tema – poslovni interesi njihovih porodica.

Felon Karington i Džef Kolbi od flerta dolaze do žustrog razgovora Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Razgovor Felon i Džefa postaje sve žešći kada se dotaknu firme i odnosa Karingtonovih i Kolbijevih. Felon tada pokazuje da je prava Blejkova ćerka i da joj poslovni svet njenog oca nije nimalo stran. Njihov razgovor, međutim, neće proći neprimećeno, a u sve će se umešati i Džefov stric Sesil Kolbi.

Stiven dobija neželjeno priznanje

Dok se na svadbi odvijaju brojni susreti, Stiven će se naći u razgovoru sa Džefom, koji će otvoreno govoriti o svojim namerama prema Felon. Džef će čak pitati Stivena da li mu smeta što želi da je oženi.

Džef priznaje Stivenu da želi da oženi Felon Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Stiven će pokušati da mu ukaže da Felon možda nije žena kakvom je on zamišlja, ali Džef neće želeti da odustane od svojih planova. Njihov razgovor dodatno će pokazati koliko se različito gledaju na Felon i ono što se zapravo dešava u porodici Karington.

Klaudija još nije pronašla mir

Za to vreme, daleko od svadbene raskoši, Klaudija se i dalje bori sa povratkom u porodični život. Posle dve godine provedene na mentalnoj klinici, pokušava da ponovo uspostavi odnos sa Metjuom, ali joj sumnje i nesigurnost ne daju mira.

Klaudija sumnja da joj Metju nije bio veran Foto: Printscreen/VKvideo.ru

U jednom emotivnom razgovoru pitaće supruga da li joj je bio veran i da li između njih može ponovo biti kao nekada. Metju će pokušavati da je uveri da je sve u redu, dok će se njihova ćerka Lindsi naći između roditeljskih problema. Napetost će kulminirati i u odnosu majke i ćerke, kada Klaudija izgubi strpljenje tokom pripremanja ručka. Jedna sitnica vodiće ka drugoj, a porodična atmosfera postaće još teža.

Svadbena idila prerasta u skandal

Dok Blejk i Kristl poziraju fotografima, a gosti čekaju trenutak kada će mlada baciti bidermajer, naizgled savršena svadba dobiće sasvim drugačiji ton. Jedan poslovni sukob izbiće pred svima i pretvoriti slavlje u neprijatnu scenu.

Na venčanju izbiće ozbiljan sukob između Blejka Karingtona i Metjua Blejsdela Foto: Printscreen/VKvideo.ru

U središtu problema naći će se Metju i Blejk, čiji poslovni odnosi postaju sve zategnutiji. Nakon nesreće na naftnoj bušotini, između njih dvojice više nema mesta za ljubaznost, a Metju će imati ozbiljan razlog da se suoči sa Karingtonom.

Tajne koje ne ostaju zauvek skrivene

Treća epizoda otkriva i da Felon iza svog samouverenog ponašanja krije tajnu vezu. Dok se sprema da napusti svadbeno slavlje, u svojoj sobi zateći će čoveka kojeg niko ne bi očekivao da vidi u njenom društvu. Njihov susret pokazaće koliko je Felon spremna da rizikuje kada neko pokuša da joj se suprotstavi. Istovremeno, njeni postupci neće proći nezapaženo, pa će se i Džef naći pred prizorom koji bi mogao da promeni njegov pogled na celu situaciju.

Pogledajte video: Serija Dinastija, svakog radnog dana na Kurir televiziji