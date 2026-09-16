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Četiri primerka dugo očekivanih memoara Čarlsa Spensera o njegovoj sestri, princezi Dajani, ukradena su iz kamiona u Holandiji samo nekoliko dana pre nego što knjiga stigne u prodaju. Neobična krađa odmah je pokrenula brojne spekulacije, posebno zato što lopovi, prema dosadašnjim informacijama, gotovo ništa drugo iz vozila nisu odneli.

Čarls Spenser, brat princeze Dajane Foto: Instagram

Reč je o knjizi „Swan Song: Diana, My Sister“ („Labudova pesma: Dajana, moja sestra“), u kojoj grof Spenser prvi put opširno govori o životu svoje sestre, njihovom odnosu, njenom braku sa tadašnjim princom od Velsa, današnjim kraljem Čarlsom III, ali i dramatičnim danima koji su usledili posle Dajanine smrti 1997. godine.

Knjiga bi trebalo da bude objavljena 22. septembra, a izdavač je opisuje kao jednu od najličnijih ispovesti Dajaninog mlađeg brata do sada. Spenser u njoj govori o njihovom detinjstvu, bliskosti, razvodu roditelja, ali i o periodu u kojem je njegova sestra postala jedna od najpoznatijih žena na svetu.

Pogledajte u galeriji fotografije sa venčanja princeze Dajane:

1/15 Vidi galeriju Venčanje princeze Dajane i kralja Čarlsa održano je 1981. godine Foto: Keystone Press Agency / Zuma Press / Profimedia, Quadrillion Publishing / Avalon / Profimedia, Goddard Arcive Portraits / Alamy / Profimedia

Kamion obijen dok je vozač spavao

Prema informacijama britanskih medija, kamion sa hiljadama primeraka knjige krenuo je početkom nedelje iz štamparije u centralnoj Evropi ka skladištu u Holandiji, odakle je trebalo da se knjige dalje distribuiraju knjižarama.

Vozač je tokom noći zaustavio vozilo na odmorištu u ruralnom delu Holandije kako bi se odmorio. Kada je ujutru ustao, ustanovio je da je u kamion provaljeno.

Međutim, ono što je čitav slučaj učinilo još neobičnijim jeste činjenica da nisu nestale kutije sa velikim brojem knjiga, već samo četiri primerka. Navodno su bili zasebno umotani u crnu foliju, što je njihov sadržaj činilo manje uočljivim.

Pogledajte u galeriji fotogorafije princeze sa decom:

1/6 Vidi galeriju Princ Vilijam, princ Hari i princeza Dajana Foto: James Gray/Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia, PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, David Hartley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Holandska policija pokrenula je istragu, dok se u izdavačkim krugovima već razmatra nekoliko mogućih scenarija. Jedan je da su knjige uzeli oportunistički lopovi, dok druga teorija ide mnogo dalje i pretpostavlja da je neko unapred znao šta se nalazi u kamionu i ciljano krenuo upravo za tim primercima.

„To je izuzetno sumnjivo“, rekao je jedan izvor iz izdavačke kuće.

„Ništa slično se nikada ranije nije dogodilo. Ovo je verovatno najvažnija knjiga godine, a mere bezbednosti oko nje bile su izuzetno stroge.“

Spenser ćutao gotovo tri decenije

Posebnu pažnju izaziva ono što bi Čarls Spenser mogao da otkrije o kraljevskoj porodici i njenoj reakciji nakon Dajanine pogibije.

Jedan izvor iz izdavaštva izjavio je da je Spenser gotovo tri decenije veoma malo govorio o pojedinim događajima iz tog perioda.

Pogledajte u galeriji fotografije saobraćajne nesreće u kojoj je stradala princeza Dajana:

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana - mesto saobraćajne nesreće Foto: Profimedia

„Grof Spenser je ćutao skoro 30 godina, a ono što ima da kaže o reakciji kralja nakon Dajanine smrti je poražavajuće“, naveo je izvor.

Sam Spenser ranije je objasnio da je knjigu odlučio da napiše uoči 30. godišnjice smrti svoje sestre, pošto je, kako je rekao, ponovo bio zatrpan zahtevima za intervjue o Dajani. Njegova namera bila je da sopstvena sećanja i iskustva ostavi zabeležena svojim rečima.

Memoari donose i priču o njihovom zajedničkom odrastanju. Čarls i Dajana bili su najmlađi članovi porodice Spenser i veoma bliski, a kao deca su jedno drugom bili među najvećim osloncima. Prošli su zajedno kroz razvod roditelja, školovanje u internatima i druge teške periode porodičnog života.

princeza Dajana Foto: parkerphotography / Alamy / Profimedia

Burna nedelja nakon Dajanine smrti

Jedan od najvažnijih delova knjige posvećen je danima posle 31. avgusta 1997. godine, kada je princeza Dajana poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu.

Njena smrt izazvala je nezapamćen talas tuge širom sveta, ali je istovremeno otvorila ozbiljna pitanja o odnosu javnosti prema britanskoj kraljevskoj porodici. Spenser je tokom Dajanine sahrane u Vestminsterskoj opatiji održao govor koji je ostao jedan od najupečatljivijih trenutaka oproštaja od princeze.

U novoj knjizi sada prvi put detaljnije opisuje upravo taj period, ali i raspad Dajaninog braka sa Čarlsom i život pod neprekidnom pažnjom javnosti i medija. Izdavač knjigu predstavlja kao intiman portret princeze iz perspektive čoveka koji ju je poznavao mnogo pre nego što je postala globalna ikona.

Foto: UPPA/Photoshot / Avalon / Profimedia

Spenser je uoči objavljivanja poručio da želi da ispravi ono što smatra netačnim tvrdnjama koje su se godinama pojavljivale o njegovoj sestri. Knjiga će biti objavljena širom sveta i prevedena na 12 jezika.

Krađa u Holandiji, međutim, unela je dodatnu dramatiku u dane pred izlazak memoara.

Iako za sada nema dokaza da je motiv krađe bio sadržaj knjige, činjenica da su nestala baš četiri primerka, dok je ostatak pošiljke ostao gotovo netaknut, izazvala je sumnju da slučaj možda nije bio obična provala.

Kralj Čarls u dokumentarcu priznaje da je bio neveran u braku sa princezom Dajanom Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Sličan incident dogodio se i 2003. godine, kada je pred objavljivanje petog dela serijala o Hariju Poteru ukraden kamion sa hiljadama primeraka knjige „Hari Poter i Red feniksa“.

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