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Glumac Nenad Nenadović preminuo je 2021. godine, a iza sebe je ostavio suprugu Snežanu i dve ćerke, Janu i Minu. Iako je od njegove smrti prošlo nekoliko godina, uspomena na njega i dalje je snažno prisutna u životu njegove porodice.

Njegova mlađa ćerka Mina sada je na društvenim mrežama podelila fotografiju koja je privukla pažnju zbog jednog posebno emotivnog detalja.

Na selfiju je pozirala u opuštenom izdanju, u farmerkama i košulji, a potom otkrila da garderoba koju nosi ima posebno značenje jer je nekada pripadala njenom ocu.

Uz fotografiju je kratko napisala:

Mina Nenadović u garderobi koja je pripadala njenom ocu Nenadu Nenadoviću
Mina Nenadović u garderobi koja je pripadala njenom ocu Nenadu Nenadoviću Foto: instagram/mina_nenadovic

„Tatine stvari su najbolje“, uz emotikon belog srca.

Legendarni glumac

Nenad Nenadović je rođen 20. oktobra 1964. godine u Beogradu. U glumačke vode uplovio još kao dečak, sa 13 godina kada je dobio ulogu Moljca u seriji "Povratak otpisanih". Osim toga, vodio je više od hiljadu dečijih emisija, kao što su: "Zooteka", "Pet-šou" i "Fazoni i fore". U seriji "Igra sudbine" igrao je kriminalca Brunera koji je ludo zaljubljen u Adu Kanački.

Nenad Nenadović
Nenad Nenadović Foto: Nemanja Nikolić

Bio je stalni član pozorišta "Boško Buha". Rekorder po broju predstava u 2015. godini – u prvih pet meseci odigrao je 77 predstava. Dobitnik više nagrada, između ostalih tri "Buhine" nagrade za predstave “Tri musketara" i "Princ – arkadna avantura".

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 Video: Biografija Nenada Nenadovića

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Biografija Nenada Nenadovića Izvor: Kurir