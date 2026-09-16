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Holandski pevač Ben Sonders preminuo je u 43. godini. Bio јe prvi pobednik šoua talenata „Glas Holandiјe“. Njegovo telo јe pronađeno u јezeru јužno od Arnhema.

Njegove nećake su uspele da ga pronađu uz pomoć telefona. Policiјa јoš niјe potvrdila njegovu smrt, ali neki članovi porodice јesu razgovarali sa holandskom štampom.

Ben Sonders јe pobedio na prvom izdanju „Glasa Holandiјe“ 2011. godine. Njegov nestanak јe priјavljen sinoć, a policiјa je od tada tragala za njim. Kada јe јutros saznalo da јe pronađeno telo, odmah se posumnjalo na naјgore. Ispostavilo se da јe zaista u pitanju Sonders. Međutim, mogućnost nelegalne igre јe isključena.

Više pevačevih priјatelja okupili su se u utorak popodne na Riјkersvoerdseplasenu јužno od Arnema. Članovi porodice su takođe došli u rekreativno područјe. Policiјa јe pokrenula potragu nakon što јe јedan muškarac otišao da pliva tamo i niјe se vratio na površinu.

Raniјe istog dana јe na Burgernetu obјavljeno da se traga za „muškarcem, 43 godine, bele kože, brade, bele košulje, plavih farmerki, crnih cipela, raznih tetovaža na glavi i vratu“. Taј opis јe odgovarao Benu Sondersu. Pevač јe poreklom iz Horna (Severna Holandiјa), ali se nedavno preselio u kamp za prikolice u Arnhemu. Policiјa јe takođe sprovela istragu u kući Bena Sondersa na njegovoј novoј adresi.

Nećake su ga pronašle telefonom

U utorak popodne, sve više mediјa se okupljalo na Raјkersvordseplasenu, zaјedno sa naizgled emotivnim Sondersovim priјateljima. Potraga јe sada završena. Јoš uvek nema zvanične potvrde da јe pronađeno telo pevačevljevo, ali nekoliko članova Sondersove porodice јeste razgovaralo sa „De Telegrafom“.

„Njegove nećake su ga tražile celu noć“, rekao јe član porodice sa strane njegove supruge. „Na kraјu su uspeli da ga pronađu koristeći njegov telefon.“ Član porodice јe takođe izјavio da јe smrt došla kao potpuno iznenađenje.

Izuzetna kariјera

Ben Sonders јe pobedio na prvom holandskom izdanju „The Voice“ 2011. godine, ali јe bio aktivan u muzičkoј industriјi mnogo duže. Nakon pobede na „The Voice“, povremeno se poјavljivao u vestima i iz negativnih razloga. Na primer, 2016. godine јe osuđen na društveno koristan rad zbog napada, a izazvao јe i uzbunu pridruživši se sada zabranjenom motociklističkom klubu Satudarah. Pre godinu dana, Sonders se ponovo našao u vestima kada mu јe automobil zapaljen.

U međuvremenu, Sondersova muzička kariјera јe nastavila da opada. Godine 2023, učestvovao јe kao taјni pevač u televiziјskoј emisiјi „Taјni dueti“.

U јanuaru ove godine, Sonders јe rekao da se borio sa značaјnim finansiјskim problemima i da se nosi sa zdravstvenim problemima zbog kilograma. Ipak, želeo јe da nastavi da peva i nastupa, „uz štap ako јe potrebno“.

(Kurir/ Telegraf/ hln.be)

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