Slušaj vest

Dženifer Lopez očigledno ne mari za nepisano američko modno pravilo prema kojem se nakon Praznika rada više ne nosi bela odeća.

To pravilo potiče iz vremena kada se bela smatrala letnjom bojom, a Praznik rada u SAD-u tradicionalno označava kraj letnje sezone. Nekoliko nedelja nakon tog parznika pevačica je na Instagramu objavila fotografiju u potpuno beloj kombinaciji.

Upečatljiv beli komplet

Lopez je pozirala za selfi u ogledalu odevena u upečatljiv beli komplet. Gornji deo imao je voluminozne paf rukave i dugmiće spreda, koje je ostavila otkopčanima sve do rebara, stvarajući vrlo dubok dekolte. Struk je dodatno naglasila smeđim kožnim Hermès kaišem.

Dženifer Lopez
Džej Lo u belom kompletu Foto: Printscreen/Instagram/Jlo

Kombinaciju je upotpunila zlatnim modnim dodacima - minđušama, masivnim prstenom na malom prstu, čvrstom narukvicom, satom i dugom ogrlicom s priveskom. Nosila je i zlatnu clutch torbicu te veliki dijamantni prsten. Kosa joj je bila raspuštena, s razdeljkom po sredini, a look je zaokružila dramatičnim smuki šminkom i tamnijim nude karminom.

U istoj objavi pokazala je i drugo potpuno belo izdanje.

Sedeći na klupi za Steinway klavirom, pozirala je u dugoj, lepršavoj beloj maksi haljini i slojevitom suknjom.

Proslavila je i Praznik rada

Dženifer Lopez
Ovako je Džej lo proslavila Praznik rada Foto: Printscreen/Instagram/Jlo

Iako očigledno ne sledi pravilo o izbegavanju bele boje nakon Praznika rada, Lopez je sam praznik obeležila objavama na Instagramu. Tako je 7. septembra pozirala uz bazen u upečatljivom jednodelnom kupaćem kostimu koji je kombinovao uzorke zebre, zmijske kože i geparda, a preko njega je nosila svileni ogrtač za plažu s drugačijim uzorkom.

(Kurir.rs/Najžena)

Ne propustitePop kulturaDženifer Lopez u belom satenskom bikiniju pokazala figuru sa 57: Od ovih kadrova zastaje dah
Dženifer Lopez
Pop kulturaUživaju u Rimu pre nego što odu svojim putem: Evo kako Džej Lo provodi poslednje dane sa blizancima
Dženifer Lopez na crvenom tepihu
Pop kultura"Plačem već dva meseca": Dženifer Lopez u suzama zbog dece, "Nadam se da će poželeti da se vrate"
Dženifer Lopez
Pop kulturaDženifer Lopez prekršila pravilo Vimbldona: Zbog se našla na meti žustrih kritika
Dženifer Lopez privukla pažnju ogromnim šeširom na Vimbldonu

 VIDEO: Kako Dženifer Lopez stavlja crveni karmin

01:21
Kako Dženifer Lopez stavlja crveni karmin Izvor: Instagram/jlo