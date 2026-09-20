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Dženifer Lopez očigledno ne mari za nepisano američko modno pravilo prema kojem se nakon Praznika rada više ne nosi bela odeća.

To pravilo potiče iz vremena kada se bela smatrala letnjom bojom, a Praznik rada u SAD-u tradicionalno označava kraj letnje sezone. Nekoliko nedelja nakon tog parznika pevačica je na Instagramu objavila fotografiju u potpuno beloj kombinaciji.

Upečatljiv beli komplet

Lopez je pozirala za selfi u ogledalu odevena u upečatljiv beli komplet. Gornji deo imao je voluminozne paf rukave i dugmiće spreda, koje je ostavila otkopčanima sve do rebara, stvarajući vrlo dubok dekolte. Struk je dodatno naglasila smeđim kožnim Hermès kaišem.

Džej Lo u belom kompletu Foto: Printscreen/Instagram/Jlo

Kombinaciju je upotpunila zlatnim modnim dodacima - minđušama, masivnim prstenom na malom prstu, čvrstom narukvicom, satom i dugom ogrlicom s priveskom. Nosila je i zlatnu clutch torbicu te veliki dijamantni prsten. Kosa joj je bila raspuštena, s razdeljkom po sredini, a look je zaokružila dramatičnim smuki šminkom i tamnijim nude karminom.

U istoj objavi pokazala je i drugo potpuno belo izdanje.

Sedeći na klupi za Steinway klavirom, pozirala je u dugoj, lepršavoj beloj maksi haljini i slojevitom suknjom.

Proslavila je i Praznik rada

Ovako je Džej lo proslavila Praznik rada Foto: Printscreen/Instagram/Jlo

Iako očigledno ne sledi pravilo o izbegavanju bele boje nakon Praznika rada, Lopez je sam praznik obeležila objavama na Instagramu. Tako je 7. septembra pozirala uz bazen u upečatljivom jednodelnom kupaćem kostimu koji je kombinovao uzorke zebre, zmijske kože i geparda, a preko njega je nosila svileni ogrtač za plažu s drugačijim uzorkom.

(Kurir.rs/Najžena)

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