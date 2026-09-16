Slušaj vest

Američkoj rijaliti zvezdi Kim Kardašijan sud je u utorak dosudio simboličnu odštetu od jednog evrazbog oružane pljačke koju je doživela 2016. godine u hotelu u Parizu, piše Reuters. Razbojnici su je tada vezali pod pretnjom oružjem i ukrali joj vredan nakit, uključujući verenički prsten od četiri miliona dolara.

Kardašijan, koja je tokom svedočenja rekla da je mislila da će umreti, upravo je jedan evro tražila od dela osoba osuđenih za pljačku u građanskom postupku za naknadu štete.

U galeriji pogledajte fotografije Kim Kardašijan:

1/5 Vidi galeriju Kim Kardašijan na trci Formule 1 u Monaku Foto: Jumeau Alexis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prerušeni u policajce upali u njen apartman

Pljačka se dogodila tokom Nedelje mode u Parizu 2016. godine. Razbojnici su nosili skijaške maske i bili prerušeni u policijske službenike.

Ušli su u njen hotelski apartman, vezali je i odneli nakit vredan milione dolara. Reč je u to vreme bila o najvećoj pljački u Francuskoj u poslednjih 20 godina.

Kim Kardašijan, Met Gala 2026. Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Većina ukradenog nakita nikada nije pronađena. Među njim je i verenički prsten koji joj je poklonio tadašnji suprug, reper Kanje Vest. Prsten je vredeo oko četiri miliona dolara.

Recepcioneru dosuđeno oko 110.000 evra

U istom postupku je sud odlučivao i o odšteti za hotelskog recepcionera, koji je tražio 500.000 evra. Njegov advokat je rekao da mu je sud na kraju dosudio oko 110.000 evra.

Kim Kardašijan u zlatnoj haljini i visokim potpeticama na Vanity Fair Oskar žurci Foto: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Kardašijanini advokati u Parizu nisu odgovorili na zahtev za komentar.

Glavnom organizatoru rekla da mu oprašta

Kardašijan je o pljački ponovo govorila na sudu 2025. godine, kada se obratila Omaru Ajtu Kedašu, organizatoru pljačke koji je tada imao 69 godina.

Kim Kardašijan Foto: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia

Rekla mu je da mu oprašta, ali je istakla da oproštaj ne znači da je trauma koju je doživela nestala.

Ajt Kedaš osuđen je na tri godine zatvora, dok je još sedam osoba proglašeno krivim za krivična dela povezana s pljačkom.

Video: Kupila haljinu Kim Kardašijan i razočarala se