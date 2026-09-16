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Jedan od najpoznatijih ljudi iz sveta kriptovaluta, milijarder Džastin San, našao se u centru neobičnog ljubavnog i pravnog spora koji već danima izaziva veliku pažnju u Kini.

Osnivač blokčejn platforme Tron tužio je svoju bivšu partnerku, kinesku glumicu Đing Tjen, kao i njene roditelje, tražeći da mu vrate više od 30 miliona juana, odnosno oko 4,5 miliona dolara, koje je, prema njegovim tvrdnjama, uplatio porodici dok su planirali brak.

Pogledajte u galeriji fotografije milijardera:

1/4 Vidi galeriju Kripto milijarder Džastin San Foto: Nexpher Images, Nexpher Images Limited / Alamy / Profimedia, David Becker / Zuma Press / Profimedia

San tvrdi da su njih dvoje bili u ozbiljnoj vezi i da su razgovarali o venčanju.

„Bili smo u vezi sa namerom da stupimo u brak“, rekao je San u pisanom odgovoru za „Wall Street Journal“.

Njegov advokat Džang Ćihuaj saopštio je da je kineski sud prihvatio građansku tužbu protiv Đing Tjen i njenih roditelja, kao i zahtev za privremeno obezbeđenje imovine dok traje spor. Tužbom se traži povrat više od 30 miliona juana, za koje Sanova strana tvrdi da su predstavljali svojevrsni tradicionalni dar porodici buduće mlade.

Tvrdi da je veza pukla zbog zahteva za 50 miliona dolara

Priča je postala još neobičnija kada je San javno izneo tvrdnje o planovima da sa glumicom dobije dete uz pomoć surogat-majke u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kripto milijarder Džastin San Foto: Nexpher Images, Nexpher Images Limited / Alamy / Profimedia

Prema njegovoj verziji događaja, njih dvoje su se pripremali za medicinske procedure kada je, kako tvrdi, druga strana zatražila još 50 miliona dolara. San navodi da je odbio da plati taj iznos, nakon čega je komunikacija između njih navodno prekinuta.

Za sada, međutim, nema javno potvrđene sudske odluke koja bi potvrdila njegove navode o surogat-majčinstvu ili zahtevu za 50 miliona dolara. Javno je potvrđeno da postoji građanski spor oko novca, dok su detalji o surogat-majčinstvu ostali na nivou Sanovih tvrdnji i navoda sa društvenih mreža.

Đing Tjen: „Nikada neću prodati ljubav za novac“

Glumica nije detaljno odgovorila na sve Sanove optužbe, ali se oglasila na kineskoj društvenoj mreži Veibo neposredno nakon što je priča dospela u javnost.

Pogledajte u galeriji fotografije glumice:

1/11 Vidi galeriju Kineska glumica Đing Tjen Foto: Cai Ji / Zuma Press / Profimedia, Joseph Martinez / PictureLux / Profimedia, Christophe SIMON / AFP / Profimedia

„U prošlosti, sada i u budućnosti, nikada neću prodati svoju ljubav za novac, niti bih ikada prodala svoju dušu“, poručila je.

Dodala je da i dalje veruje u ljubav, ali i da priznaje da je u prošlosti donosila loše procene.

„I dalje verujem u ljubav. I dalje imam lošu procenu i nedostaje mi mudrosti. Ali verujem u zakon. Verujem u dobrotu. I verujem da će na kraju pravda i pravičnost pobediti. Vreme će sve pokazati“, napisala je Đing.

Objavio priču o njihovoj vezi, pa napisao da je „izmišljena“

Dodatnu zabunu izazvao je sam San kada je na društvenim mrežama objavio dugačak tekst pod naslovom „Moja devojka Đing Tjen“.

Kineska glumica Đing Tjen Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

U njemu je opisivao navodne detalje njihove veze, zajednička putovanja, privatne izlaske, planove za brak, novac koji je dao njenoj porodici, ali i navode o dobijanju deteta.

Međutim, na kraju teksta dodao je da je priča „potpuno izmišljena“ i da je svaka sličnost sa stvarnim događajima slučajna. Istovremeno, njegov advokat potvrdio je da sudski spor oko 30 miliona juana zaista postoji. Upravo taj kontrast između javno objavljenog „fikcionalnog“ teksta i stvarne tužbe dodatno je podstakao rasprave na kineskim društvenim mrežama.

Ko je Džastin San?

Džastin San jedan je od najpoznatijih kineskih preduzetnika iz kripto-industrije. Tron je osnovao 2017. godine, a njegovo bogatstvo „Forbes“ trenutno procenjuje na oko 8,5 milijardi dolara.

Kripto milijarder Džastin San Foto: David Becker / Zuma Press / Profimedia

Široj javnosti poznat je i po nizu skupih i neobičnih poteza.

Godine 2024. platio je 6,2 miliona dolara za konceptualno umetničko delo Mauricija Katelana „Comedian“ – bananu pričvršćenu lepljivom trakom za zid. Nakon kupovine, San je bananu pred publikom i pojeo.

Ranije je platio 4,57 miliona dolara za dobrotvorni ručak sa legendarnim investitorom Vorenom Bafetom, dok je 2021. izdvojio 28 miliona dolara za mesto na letu kompanije Blue Origin.

Takvi potezi godinama su mu donosili publicitet daleko izvan sveta kriptovaluta.

Ko je Đing Tjen?

Đing Tjen jedna je od poznatijih kineskih glumica svoje generacije, a domaća publika možda je najbolje poznaje po holivudskim ostvarenjima „The Great Wall“, „Kong: Skull Island“ i „Pacific Rim: Uprising“. Iza sebe ima i veliki broj uloga u kineskim filmovima i televizijskim serijama, a na Veibu je prati više desetina miliona ljudi.

Kineska glumica Đing Tjen Foto: LOIC VENANCE / AFP / Profimedia

Pre veze sa Sanom bila je u vezi sa kineskim olimpijskim šampionom u stonom tenisu Džangom Đikeom.

Njeno ime se 2023. godine našlo u centru velikog skandala kada su kineski mediji izvestili o pokušaju iznude povezane sa njenim intimnim snimcima. Jedan muškarac kasnije je osuđen na zatvorsku kaznu zbog pokušaja iznude, dok je Džang Đike odbacio optužbe da je sporne snimke ustupio trećim licima kako bi izmirio kockarske dugove.

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