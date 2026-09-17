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Robert de Niro je poznat kao prilično suzdržan sagovornik koji retko pokazuje emocije u intervjuima, ali Ejmi Poler je uspela ono što se ne viđa često.

Tokom gostovanja 83-godišnjeg glumačkog velikana u njenom podkastu "Good Hang with Amy Poehler" u jednom trenutku su mu krenule suze.

Emotivan trenutak dogodio se pred kraj razgovora, kada je 54-godišnja komičarka odlučila da ostavi šale po strani i zahvali se De Niru što svoj ogroman uticaj i status koristi kako bi javno govorio o društvenim i političkim pitanjima koja smatra važnim.

Poler mu je rekla da joj mnogo znači kada vidi nekoga njegovih godina i statusa kako koristi svoj glas da bi stao uz ljude koji nemaju jednaku moć ili mogućnost da ih čuju.

U galeriji pogledajte fotografije Roberta de Nira:

1/6 Vidi galeriju Robert de Niro Foto: Kristin Callahan / Everett / Profimedia, Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia, printscreem/youtube/Warner Bros. Pictures

"Hvala ti, Bob. I hvala ti što to činiš iznova i iznova", poručila mu je.

"Ne mogu da verujem da sam te rasplakala"

Tek tada je shvatila da je De Niro zaplakao.

"Ovo je pravi obrt jer ne mogu da verujem da sam te upravo rasplakala. Trenutno se osećam neverovatno. Čekaj, moramo da ti donesemo maramice", našalila se Ejmi Poler, pokušavajući da razvedri emotivan trenutak.

Kada ga je potom upitala šta bi poručio ljudima koji se danas osećaju beznadežno, oskarovac je odgovorio vrlo jednostavno.

Foto: Printscreen/ YouTube/ Good Hang with Amy Poehler

"Razumem to, ali morate da se borite. Morate da se borite jer, ako se ne borite, nećete ništa postići", rekao je De Niro, dodajući da je važno povezivati se s drugima i imati hrabrosti govoriti. Kako je zaključio, "hrabrost je zarazna".

Intervjui mu nisu omiljena stvar

Poler je već na početku razgovora istakla da dobro zna koliko De Niro ne voli intervjue.

"Moram da kažem da znam da ne voliš intervjue. Hvala ti što ovo radiš. Već sam zabrinuta da ti niko nije rekao da ćeš danas biti ovde", našalila se. De Niro je priznao da je, kada je pogledao svoj raspored i shvatio šta ga čeka, pomislio: "O, Bože." Ipak, dodao je da je sve u redu.

Glumac je takođe otkrio da je u određenim situacijama introvertiran, što je Poler iskoristila za još jednu šalu na sopstveni račun. Primetivši da ona obavlja većinu razgovora, dobacila je da je "plaćena po reči", te da će biti u nevolji ako do kraja intervjua ne ispuni svoju kvotu.

Prisetio se Skorsezea, Njujorka i svojih početaka

Razgovor se nije zadržao samo na ozbiljnim temama. De Niro se prisetio odrastanja u Njujorku, dugogodišnjeg prijateljstva i saradnje s Martinom Skorsezeom i nekih od najpoznatijih uloga u karijeri.

Robert de Niro vodi veoma buran život Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Otkrio je i nekoliko manje poznatih detalja iz mladosti. U četvrtom razredu glumio je Plašljivog Lava u školskoj izvedbi "Čarobnjaka iz Oza", a prvi stan u Njujorku plaćao je samo 75 dolara mesečno. Za film "New York, New York" naučio je i da svira saksofon.

Dotakli su se i "Saturday Night Livea", koji je De Niro vodio tri puta. Upravo mu brzina kojom nastaje legendarni šou, kaže, pomaže da se ne opterećuje mogućnošću neuspeha.

De Niro pritom ni u 84. godini ne usporava. Publika će ga uskoro ponovo gledati kao Džeka Bernsa u filmu "Fokerovi", novom nastavku popularnog serijala započetog komedijom "Njeni roditelji".

U film se vraća i Ben Stiler, a priča se ovoga puta vrti oko Gregovog sina Henrija, kojeg glumi Skajler Džisondo, i njegove devojke, u čijoj je ulozi Arijana Grande. Novi nastavak u bioskope stiže 25. novembra.

(Kurir.rs/ Tportal)

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