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Ako tražite novu seriju za gledanje, ovogodišnja dodela Emija praktično je već napravila listu preporuka. Najviše pažnje privukla je horor-komedija „Widow’s Bay“, koja je osvojila čak 14 nagrada i postavila novi rekord među humorističnim serijama.

Evo gde možete da gledate najvažnije ovogodišnje dobitnike.

„Widow’s Bay“ - Apple TV

Pogledajte u galeriji fotografije iz serije:

1/5 Vidi galeriju Widow's Bay Foto: Supplied by LMK / IPA / Profimedia

Najveći pobednik večeri osvojio je 14 Emija, uključujući nagradu za najbolju humorističnu seriju. Metju Ris nagrađen je za glavnu mušku ulogu.

Priča prati stanovnike neobičnog gradića u Novoj Engleskoj za koji se veruje da je proklet, dok gradonačelnik Tom Loftis, kog igra Metju Ris, pokušava da ga pretvori u turističku atrakciju. Serija je dostupna na Apple TV.

„The Pitt“ - HBO Max

Pogledajte u galeriji kadrove iz serije:

1/5 Vidi galeriju Serija The Pitt Foto: printscreen/HBOMAX

„The Pitt“ je proglašen najboljom dramskom serijom, dok je Noa Vajl osvojio Emi za najboljeg glavnog glumca. Radnja prati jednu smenu u urgentnom centru bolnice u Pitsburgu, a serija je od početka privukla pažnju zbog gotovo realističnog prikaza pritiska pod kojim rade lekari i medicinske sestre. Serija se gleda na HBO Maxu.

„DTF St. Louis“ - HBO Max

DTF St. Louis je osvojio 7 Emi nagrada Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Ova serija odnela je nagradu za najbolju limitiranu ili antologijsku seriju, a prethodno su priznanja dobili i Dejvid Harbor i Linda Kardelini. Dostupna je na HBO Maxu.

„Pluribus“ - Apple TV

Rija Sihorn osvojila je svoj prvi Emi za najbolju glavnu glumicu u dramskoj seriji, dok je Vins Giligan nagrađen za scenario. Serija je dostupna na Apple TV.

„Hacks“ - HBO Max

Džin Smart ponovo je slavila kao najbolja glumica u humorističnoj seriji, osvojivši još jedan Emi za ulogu Debore Vens. „Hacks“ možete gledati na HBO Maxu.

„The Beast in Me“ - Netflix

Metju Ris je osvojio EMi nagrade za 2 ostvarenja u istoj večeri i psotavio rekord Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Metju Ris osvojio je drugi Emi iste večeri upravo za ovu psihološku seriju, u kategoriji najboljeg glavnog glumca u limitiranoj seriji. Dostupna je na Netflixu.

„Remarkably Bright Creatures“ - Netflix

Sali Fild osvojila je Emi za najbolju glavnu glumicu u limitiranoj seriji ili filmu i tako stigla do četvrtog Emija u karijeri. Serija je dostupna na Netflixu.

„The Diplomat“ - Netflix

Alison Dženi nagrađena je za najbolju sporednu glumicu u dramskoj seriji, što joj je osmi Emi u karijeri. „The Diplomat“ se gleda na Netflixu.

„Slow Horses“ - Apple TV

Saul Mecstajn osvojio je Emi za najbolju režiju dramske serije. Sve sezone dostupne su na Apple TV.

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