Gde gledati serije koje su osvojile Emi 2026: Ovo su najveći pobednici
- 'Widow’s Bay' je najveći pobednik Emi 2026 sa 14 nagrada, a Metju Ris je za nju osvojio priznanje za glavnu mušku ulogu.
- 'The Pitt' je proglašen najboljom dramskom serijom, dok su među dobitnicima i 'Pluribus', 'Hacks' i 'The Beast in Me' na platformama Apple TV, HBO Max i Netflix.
Ako tražite novu seriju za gledanje, ovogodišnja dodela Emija praktično je već napravila listu preporuka. Najviše pažnje privukla je horor-komedija „Widow’s Bay“, koja je osvojila čak 14 nagrada i postavila novi rekord među humorističnim serijama.
Istoriju je ispisao i Metju Ris, koji je postao prvi glumac koji je iste večeri osvojio dve nagrade za glavnu ulogu – za „Widow’s Bay“ i „The Beast in Me“.
Evo gde možete da gledate najvažnije ovogodišnje dobitnike.
„Widow’s Bay“ - Apple TV
Pogledajte u galeriji fotografije iz serije:
Najveći pobednik večeri osvojio je 14 Emija, uključujući nagradu za najbolju humorističnu seriju. Metju Ris nagrađen je za glavnu mušku ulogu.
Priča prati stanovnike neobičnog gradića u Novoj Engleskoj za koji se veruje da je proklet, dok gradonačelnik Tom Loftis, kog igra Metju Ris, pokušava da ga pretvori u turističku atrakciju. Serija je dostupna na Apple TV.
„The Pitt“ - HBO Max
Pogledajte u galeriji kadrove iz serije:
„The Pitt“ je proglašen najboljom dramskom serijom, dok je Noa Vajl osvojio Emi za najboljeg glavnog glumca. Radnja prati jednu smenu u urgentnom centru bolnice u Pitsburgu, a serija je od početka privukla pažnju zbog gotovo realističnog prikaza pritiska pod kojim rade lekari i medicinske sestre. Serija se gleda na HBO Maxu.
„DTF St. Louis“ - HBO Max
Ova serija odnela je nagradu za najbolju limitiranu ili antologijsku seriju, a prethodno su priznanja dobili i Dejvid Harbor i Linda Kardelini. Dostupna je na HBO Maxu.
„Pluribus“ - Apple TV
Rija Sihorn osvojila je svoj prvi Emi za najbolju glavnu glumicu u dramskoj seriji, dok je Vins Giligan nagrađen za scenario. Serija je dostupna na Apple TV.
„Hacks“ - HBO Max
Džin Smart ponovo je slavila kao najbolja glumica u humorističnoj seriji, osvojivši još jedan Emi za ulogu Debore Vens. „Hacks“ možete gledati na HBO Maxu.
„The Beast in Me“ - Netflix
Metju Ris osvojio je drugi Emi iste večeri upravo za ovu psihološku seriju, u kategoriji najboljeg glavnog glumca u limitiranoj seriji. Dostupna je na Netflixu.
„Remarkably Bright Creatures“ - Netflix
Sali Fild osvojila je Emi za najbolju glavnu glumicu u limitiranoj seriji ili filmu i tako stigla do četvrtog Emija u karijeri. Serija je dostupna na Netflixu.
„The Diplomat“ - Netflix
Alison Dženi nagrađena je za najbolju sporednu glumicu u dramskoj seriji, što joj je osmi Emi u karijeri. „The Diplomat“ se gleda na Netflixu.
„Slow Horses“ - Apple TV
Saul Mecstajn osvojio je Emi za najbolju režiju dramske serije. Sve sezone dostupne su na Apple TV.
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