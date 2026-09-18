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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sve je teže sakriti loše psihičko stanje princa Mustafe Foto: Promo

Sadržaj 64. epizode

Kosem odlučuje da istraži prošlost sultanije Safije. U starim zapisima pronalazi podatak o njenom sinu Jahji, za kog se verovalo da je ubijen kao dete, zajedno sa još 18. svoje braće. Međutim, istina je mnogo složenija - princ je preživeo, a Kosem shvata da se iza njegovog nestanka krije velika tajna.

Svesna opasnosti koju Iskenderovo poreklo predstavlja, Kosem odlučuje da ga udalji iz dvora. Iako mu nije jasno zašto ga sultanija iznenada udaljava od palate, Iskender naslućuje da se iza njenog zahteva krije mnogo ozbiljniji razlog. Dok pokušava da razume šta se događa, Safije i Humašah pripremaju plan kojim bi trebalo da ga sklone na sigurno, ali vremena je sve manje.

Kosem je odlučila da kaže Ahmedu da je Iskender princ Foto: Promo

Dok vest o izgubljenom princu šokira sve, Mustafino psihičko stanje je sve teže sakriti. Istovremeno, Ahmedovo zdravstveno stanje naglo se pogoršava. Lekari saopštavaju Kosem da je bolest toliko uznapredovala da mu je preostalo malo vremena. Sultan, međutim, odbija da prihvati takvu prognozu i odlučan je da se bori. Kosem ne želi da odustane, pa naređuje da se pronađe lekar Isak, poznat po drugačijim načinima lečenja, u nadi da će uspeti da pronađe spas za Ahmeda.

Dok se borba za Ahmedov život nastavlja, dolazi trenutak kada Kosem mora da mu otkrije da je Iskender zapravo princ, sin sultanije Safije. Ahmed teško prihvata saznanje da je čovek koji mu je godinama bio blizak zapravo član dinastije. U međuvremenu, Safije i Humašah pokušavaju da Iskendera izvede iz prestonice, ne želeći da još jednom izgube člana porodice.

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