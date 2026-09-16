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Glumački par Anica Lazić Ristovski i Lazar Ristovski krunisali su svoju vezu brakom, a ubrzo nakon tajnog venčanja iz Italije su saopštili predivne vesti.

Glumački par venčao se u krugu najbližih članova porodice i prijatelja. Mlada glumica Anica Lazić je nakon venčanja sa suprugom Lazarom Ristovskim otputovala u Italiju gde su odseli u dvorcu.

Lazar Ristovski i Anica lazić Ristovski venčali su se na intimnoj ceremoniji Foto: Mrdja Lovers Studio/Mrdja Lovers STUDIO ©2022

Ipak, početak medenog meseca obeležili su nepredviđeni pehovi — let im je kasnio, a koferi su u jednom trenutku bili izgubljeni, zbog čega je Anica otkrila da je doživela „mali nervni slom“ pre nego što su stvari vraćene.

Prestižna nagrada u Kalabriji

Ubrzo nakon toga usledile su najlepše vesti i povod za slavlje. Anica Lazić Ristovski prisustvovala je Film Festivalu u Kalabriji, gde joj je uručena nagrada za internacionalnu glumicu.

Glumica je pred prisutnima istakla koliko joj znači ovo važno priznanje koje je stiglo iz Italije, nakon čega su čestitke počele da pristižu sa svih strana.

(Kurir.rs/Blic)

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Anica Lazić na koncertu Rikija Martina. Izvor: Kurir