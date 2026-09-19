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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Ahmed je dobio novi lek od lekara Foto: Promo

Sadržaj 65. epizode

Nakon što je otkrivena velika tajna koju je sultanija Safije godinama čuvala, Iskender se nalazi zatvoren zajedno sa Mehmedom Girajem i čeka odluku sultana Ahmeda. Dok Safije pokušava da dopre do Ahmeda i moli ga da poštedi njenog sina, Humašah strahuje za bratov život i pokušava da pronađe način da mu pomogne. Iskender, međutim, ne želi da prihvati ideju o prestolu i odbija da poveruje da bi mogao da bude deo borbe za vlast.

Kosem je svesna da Iskenderovo poreklo može da ugrozi budućnost dinastije. Ahmedu ukazuje na opasnost koju bi njegov opstanak mogao da predstavlja za njihovu decu, dok sultan pokušava da donese odluku između zakona, porodice i sopstvenog osećaja pravde. U međuvremenu, do Iskendera stiže ponuda koja bi mogla da promeni njegov položaj - da uz pomoć pristalica pobegne iz zatočeništva i započne borbu za presto.

Iskender je zatvoren zajedno sa Mehmedom-Girajem Foto: Promo

Dok se oko Iskendera vode sve ozbiljnije igre, Ahmedova bolest postaje nova velika briga. Kosem se nada da je novi lek Isak-efendije rešenje, dok Ahmed pokušava da ostane snažan i veruje da će njegova sudbina biti onakva kakvu mu je Bog namenio. Dženet-kalfa s druge strane otkriva veliku tajnu osobi za koju nije svesna da je izdajnik.

Istovremeno, među pašama počinje nova borba za uticaj. Ahmed objavljuje da će se njegova sestra Dilruba udati za Davut-pašu, što izaziva bes i sukob koji pokazuje da se iza dvorskih dogovora kriju i lični interesi. Dok se palata priprema za svadbeno veselje, sve je više onih koji razmišljaju o tome šta će se dogoditi kada Ahmed više ne bude mogao da vlada i ko će tada pokušati da se domogne osmanskog prestola.

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