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U luksuznom svetu "Dinastije" ništa nije jednostavno - ni brak, ni porodica, ni posao, a najmanje ljubav. U četvrtoj epizodi Karingtonove čekaju nove intrige, sukobi i tajni dogovori, dok će jedan potez potpuno promeniti odnose među junacima. "Dinastiju" gledajte svakog radnog dana na Kurir televiziji u 17 i 23.10 časova.

Blejk i Kristl moraju da prekinu medeni mesec

Blejk i Kristl uživaju na medenom mesecu, sve dok telefonski poziv njegovog advokata ne prekine idilu. Problemi u poslovanju Karingtonovih zahtevaju Blejkov hitan povratak u Denver, a Kristl će odmah po dolasku shvatiti da joj u luksuznoj vili niko nije raširio crveni tepih.

Pogledajte kadrove četvrte epizode serije "Dinastija":

1/26 Vidi galeriju Serija "Dinastija", četvrta epizoda Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Nakon što je Felon dočeka svojim prepoznatljivim provokacijama, suočiće se i sa nepoštovanjem osoblja. Dok pokušava da pronađe svoje mesto u novoj porodici, vrlo brzo će shvatiti da se u Karingtonovoj kući sve vrti oko jednog čoveka – Blejka.

Kristl protiv posluge, Blejk protiv svih

Posluga joj jasno stavlja do znanja kome su zaista odani, a njeni pokušaji da uvede red nailaze na pasivnu agresiju. Kada se zbog toga požali Blejku, on će reagovati na način koji Kristl neće očekivati. U vili će uslediti scena pred celom poslugom, a jedan od zaposlenih platiće cenu zbog odbijanja da ispuni Kristlin zahtev.

Jedan od zaposlenih platiće cenu Kristlinog nezadovoljstva Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Ali iza Blejkovog poteza krije se nešto sasvim drugo - njegova poruka Kristl biće mnogo ozbiljnija nego što na prvi pogled izgleda.

Klaudija prvi put ponovo seda za volan

Dok se u vili vode bitke za autoritet, kod Blejsdelovih se vodi drugačija borba. Metju kupuje Klaudiji automobil da bi joj pomogao da prevaziđe strah od vožnje, ali njegov način da joj pomogne izazvaće žestoku svađu. Kada joj Metju u besu kaže da više ne želi da "vozika okolo mentalnog bolesnika", Klaudija odlučuje da mu dokaže da može sama.

Sedajući za volan iz inata, umalo će doživeti nezgodu. Ipak, tu se njena priča sa automobilom neće završiti. Klaudija će skupiti hrabrost da ponovo sedne za volan i tada će prvi put sresti Stivena Karingtona, a susret sa njim promeniće mnogo toga.

Klaudija kreće kod muža na posao, ali umesto njega srešće se prvi put sa Stivenom Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Stiven ulazi u Metjuov svet

Stiven će biti očaran Klaudijom na prvi pogled. U međuvremenu, Stiven će od Metjua zatražiti posao na njegovim naftnim bušotinama. Međutim, njegova odluka neće biti dočekana sa oduševljenjem. Metjuovi radnici će ga ismevati zbog prezimena Karington, ali i zbog priče o njegovoj nekadašnjoj vezi sa muškarcem, koja se već proširila Denverom. Situacija će eskalirati i Stiven će ući u fizički sukob sa jednim od radnika.

Stiven Karington traži posao od Metjua, ali umesto toga završava u tuči Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Blejk želi da uništi Metjua

Dok se Stiven sukobljava sa radnicima, Blejk će od svog advokata čuti koliko su ozbiljni finansijski problemi koji prete njegovoj kompaniji. Međutim, razgovor će otkriti i nešto mnogo mračnije. Blejk ne vodi samo svoju bitku za opstanak - on istovremeno radi na tome da poslovno uništi Metjua Blejsdela. Plan će, međutim, neočekivano dobiti novi pravac zahvaljujući Felon koja krišom saznaje koliko njen otac duguje i koliko je situacija ozbiljna. Upravo ona će predložiti potez koji bi mogao da vrati Metjua pod okrilje Karingtonovih.

Felon ocu predlaže rešenje za poslovni problem Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Raskol između Blejka i Stivena

Blejk i Kristl tokom jahanja nailaze na Stivena, koji izgleda kao da je upravo prošao kroz pakao. Iako je vešto izbegao odgovor oko svojih modrica, neće uspeti da izbegne i pitanje zaposlenja. Međutim, ono što saopštava ocu neće mu se dopasti - počinje da radi za Metjua Blejsdela. Njihov razgovor završiće hladno, a Kristl će pokušati da ukaže Blejku na njegove greške.

Felon i Sesil kuju tajni plan

Dok Blejk pokušava da reši poslovnu krizu, Felon vodi svoju igru - sastaje se sa Sesilom Kolbijem, stricem Džefa Kolbija. Njihov susret u prvi mah izgleda kao romantičan, ali će se vrlo brzo pokazati da iza njega stoji mnogo ozbiljniji plan.

Sesil Kolbi kuje tajni plan sa Felon koji će promeniti njenu sudbinu Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Sesil zna zašto ga Felon zavodi i otvoreno joj saopštava da je prozreo njenu nameru. A onda joj iznosi ponudu koja će je ostaviti pred jednom od najvećih odluka do tada - ako želi da spase oca od bankrota, Felon će morati da pristane na nagodbu zbog koje će žrtvovati svoju budućnost.

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