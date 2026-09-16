Džef Bezos na svom venčanju u Veneciji

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Kada život postane haotičan i situacije izmaknu kontroli, odlaganje obaveza ili ignorisanje problema može da se čini kao najlakši put. Međutim, jedan od najbogatijih ljudi na svetu smatra da to nije rešenje za anksioznost i stres, piše Fortune.

"Pod stresom sam kad ne radim ništa"

"Primetio sam da sam pod stresom obično onda kada ništa ne preduzimam u vezi s nekim problemom", izjavio je osnivač Amazona Džef Bezos 2017. godine tokom posete Muzeju vazduhoplovstva u Sijetlu. "Slušam svoje telo koje mi signalizira da nešto nije u redu i shvatam da stres nestaje onog trenutka kad napravim prvi korak."

Loren Sančez i Džef Bezos na nedelji mode u Parizu Foto: Jean-Marc Haedrich / Sipa Press / Profimedia

Bezos, čije se bogatstvo procenjuje na 257 milijardi dolara, treći je najbogatiji čovek na svetu i nedvosmisleno se suočavao sa stresom dok je gradio kompaniju koja je danas u samom vrhu lestvice Fortune 500. Svojevremeno je pokrenuo Amazon u iznajmljenoj garaži, a sredinom devedesetih održao je 60 sastanaka kako bi prikupio prvi milion dolara početnog kapitala.

Umesto da podlegne stresu, on, kaže, anksioznost koristi kao motivaciju.

"Ako sam zbog nečega pod stresom, pokušavam da dokučim zašto se tako osećam", rekao je Bezos. "Slušam svoje telo kao signal."

Džef Bezos otkrio da ga zaposleni lažu pa okrenuo jedan broj Foto: Shutterstock

Bezos preporučuje razgovor s drugima i okupljanje saveznika za rešavanje problema. Ističe da na taj način anksiozna situacija može da se pretvori u nešto što je zapravo "zabavno".

"Ako možete da pronađete prijatelje koje zanimaju slične stvari ili žele da vam pomognu da rešite problem, samo rešavanje problema za mene je inspirativno", dodao je. "Nema ništa zabavnije nego ući u prostoriju s grupom inovatora i reći: 'Gledajte, ovo je problem. Idemo da smislimo rešenje.' Čim to počnete da radite, primećujem da se ono što bi moglo da izazove stres pretvara u zabavu."

Foto: imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia

U rešavanju problema, vođstvo Amazona oslanja se na Bezosovih 16 načela vođenja. "Na načelima vođenja morate neprestano da radite", rekao je izvršni direktor Amazona Endi Džesi u video serijalu Leadership Principles Explained. "Kada se ispravno primenjuju, izuzetno su moćna."

Kako se drugi poslovni ljudi nose sa stresom

Dok Bezos zagovara direktno suočavanje s problemima, drugi direktori imaju drugačije pristupe nošenju s anksioznošću.

Bivši direktor Starbucksa Laksman Narasiman, na primer, u intervjuu za Fortune 2023. godine je rekao je da se protiv sagorevanja bori trima prioritetima od kojih ne odstupa: svakodnevnom meditacijom, redovnim treniranjem i vremenom rezervisanim za porodicu.

Loren Sančez i Džef Bezos na Oskar afterpartiju Foto: Jeffrey Mayer / MediaPunch / Capital pictures / Profimedia

"Vrlo sam disciplinovan kad je reč o ravnoteži", rekao je Narasiman, koji je danas član uprave instituta Brookings i kompanije Verizon.

Direktor Red Lobstera pak vežba emocionalnu kontrolu kako njegov tim ne bi primetio da je pod stresom, izjavio je za Business Insider.

"Vežbati emocionalnu kontrolu znači zastati na trenutak, proceniti situaciju i odgovoriti promišljeno, umesto impulsivne reakcije", rekao je 37-godišnji direktor Damola Adamolekun. "Kada pokazujete emocionalnu kontrolu, stvarate stabilno okruženje u kom se vaš tim oseća podržano i motivisano, čak i u teškim trenucima."

S druge strane, direktor Microsofta Satja Nadela ima pristup sličan Bezosovom jer se s problemima suočava direktno. To podrazumeva podsticanje otvorene komunikacije i fleksibilna pravila na radnom mestu kako bi se sprečilo sagorevanje zaposlenih. Takav pristup ujedno smanjuje i stres vođstva.

"Usklađivanje poslovnog i privatnog života u izrazito konkurentnom gospodarstvu je prioritet", rekao je Nadela. "Ključno je osigurati dijalog sa zaposlenima. Takođe, mora postojati fleksibilnost u svim pravilima koja neko poput mene postavlja i sprovodi. Ne smete da dozvolite da ljudi pregore. To je loše za kompaniju, a loše je i za društvo", prenosi Index.hr.

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