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Nedelja mode u Njujorku završena je scenom kakva se pre očekuje ispred noćnog kluba nego na prestižnoj modnoj reviji. Pevačica Kara tvrdi da ju je jedna od gošći fizički napala zbog mesta u prvom redu na reviji dizajnera Bibhua Mohapatre, dok druga strana potpuno negira da je bilo nasilja.

Sve je počelo kada su organizatori odveli Karu do mesta koje je, kako se ispostavilo, već bilo namenjeno drugoj gošći. Umesto da nesporazum prepusti osoblju, žena je burno reagovala i insistirala da joj pripada upravo ta stolica.

Foto: instagram/caraofficial

Prema rečima jednog od prisutnih, scena je vrlo brzo postala neprijatna, a žena je navodno govorila da je „prodala dušu“ kako bi dobila mesto u prvom redu.

U raspravu se umešala i još jedna gošća, a upravo tada je, prema Karinoj verziji događaja, situacija prerasla u fizički sukob.

Pevačica tvrdi da ju je žena noktima snažno uhvatila za ruku i izvukla sa sedišta. Ipak, svedoci se ne slažu oko toga šta se zaista dogodilo. Jedan od prisutnih čitavu situaciju opisao je kao „apsurdnu“ i tvrdi da nikakvog napada nije bilo.

„Ovo je Nedelja mode, a ne klub boraca“

Kara je ostala pri svojoj verziji priče i navela da je narednog jutra na ruci imala modricu za koju veruje da je nastala tokom sukoba.

„Ovo je Nedelja mode, a ne klub boraca! Ako postoji problem sa sedištem, prepustite to osoblju. Ne nasrćete na nekoga zbog mesta u prvom redu. Jednostavno nije reč o nečemu toliko ozbiljnom“, poručila je.

Žena koju je pevačica optužila za napad dala je potpuno drugačije objašnjenje. Tvrdi da je videla da rasprava postaje sve napetija i da je Karu samo blago dodirnula u nameri da je umiri.

Prema njenim rečima, Kara je tada povikala da je napadnuta, iako ona insistira da joj to nikada nije bila namera. Na kraju je pevačica premeštena na drugo mesto, a revija je nastavljena bez novih incidenata.

Kara se već narednog dana pojavila na reviji Frederika Andersona, ovog puta u odeći dugih rukava. Tada je objasnila da na taj način pokušava da prikrije modricu koja joj je, kako tvrdi, ostala posle neprijatne scene.

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