Slušaj vest

Dženifer Aniston i Sandra Bulok danas važe za dugogodišnje prijateljice, a njihova veza krije zanimljiv detalj iz prošlosti: obe su bile u vezi sa istim muškarcem.

Sandra Bulok Foto: Profimedia

Dženifer Aniston je to u jednom razgovoru opisala bez zadrške: "Sandra Bulok i ja smo delile dečka, toliko se volimo. Uspele smo da podelimo razne stvari." Njihova bliskost očigledno je nadživela sve što bi za većinu ljudi bilo komplikovano. U razgovoru za magazin "Intervju", Aniston je bila još direktnija: "Toliko te volim. Zaista. Te tri reči zapravo ne mogu da opišu koliko osećam prema ovoj ženi."

Muškarac koji povezuje njihove priče je glumac Tejt Donovan. Ipak, važno je naglasiti da se njihove veze nisu preklapale - svaka je sa njim bila u različitom periodu.

Tejt Donovan Foto: Profimedia

"Jurila sam za njim kao kuče"

Sandra Bulok upoznala je Donovana početkom devedesetih, tokom snimanja filma "Ljubavni napitak broj devet". Njihova veza trajala je oko četiri godine, sve do vremena kada je sniman film "Brzina". Kasnije je priznala da ga je "jurila kao kuče", ali i da joj je bio jedan od najbližih ljudi u životu.

Nekoliko godina kasnije, 1995, Dženifer Aniston upoznala je Donovana preko zajedničkih prijatelja, u trenutku kada je serija "Prijatelji" postajala veliki hit. Njih dvoje su bili zajedno gotovo tri godine, živeli su zajedno i za prvu godišnjicu razmenili irsko prstenje kao simbol vernosti i posvećenosti. Aniston ga je tada opisivala kao "savršenog momka" – iskrenog, duhovitog, pažljivog i stvarnog.

Dženifer i Tejt u seriji Prijatelji Foto: Printscreen/YT

Njihov raskid početkom 1998. dobio je i neprijatnu profesionalnu dimenziju. Donovan je tada dobio ulogu Džošue, simpatije njenog lika u seriji "Prijatelji". Kasnije je priznao da mu je snimanje zajedničkih scena bilo "bolno i teško", uporedivši to sa sedenjem pored bivše devojke u školskoj klupi.

Zanimljivo je da se i sama priča o tome kako su se Aniston i Bulok zbližile razlikuje u zavisnosti od toga ko je priča. U jednom intervjuu iz 2020. Sandra je rekla da ih je upravo Donovan "upoznao" na jednom afterpartiju dodele nagrada, dok je Aniston njihovu bliskost vezala za veče provedeno kod Gvinet Paltrou, gde, kako kaže, "nisu prestajale da pričaju". Različite verzije, ali isti ishod - dugogodišnje prijateljstvo.

Sandra i Dženifer Foto: XPUSJP / Backgrid UK / Profimedia

Tejt Donovan je danas ime koje mnogi možda ne povezuju odmah sa ovim pričama, ali njegova karijera je raznolika: igrao je Džimija Kupera u seriji "O. Si.", Toma Šejza u "Demidžisu", pojavio se u filmu "Argo", a glas je pozajmio i odraslom Herkulu u Diznijevom animiranom filmu iz 1997. godine. U braku je sa Kori Šojerman od 2015.

Ipak, ni Aniston ni Bulok nisu se previše zadržavale na toj zajedničkoj epizodi. Za njih je to samo još jedan detalj u priči o prijateljstvu koje traje godinama. "Toliko se volimo", ponovila je Aniston, dok je Bulok kratko dodala: "Tako je."

Na kraju, cela priča deluje kao razgovor dve bliske prijateljice – opušten, iskren i bez drame. Upravo onako kako retko očekujemo od Holivuda.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Dženifer Aniston se priprema za crveni tepih