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Savezne vlasti izvršile su pretres kuće glumice Hejden Panetijer u Los Anđelesu, devet dana nakon što je zvezda serije Nešvil preminula.

Izvor je za People otkrio da su agenti američke Agencije za borbu protiv narkotika (DEA) dobili sudski nalog kako bi potražili dokaze o ilegalnim narkoticima.

Portal TMZ prvi je objavio vest o pretresu koji je obavljen 25. avgusta.

Hejden Panetijer Foto: AdMedia / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Istraga se nastavlja nakon iznenadne smrti

Izvor je još u avgustu rekao za People da je DEA uključena u istragu smrti 36-godišnje glumice, koja je preminula u Južnoj Karolini samo nekoliko dana pre 37. rođendana.

Hejden Panetijer pronađena je bez svesti oko 13.50 po lokalnom vremenu u nedelju, 16. avgusta, u Grinvilu. Hitne službe pružile su joj medicinsku pomoć po dolasku u kuću, ali je na licu mesta proglašena mrtvom.

Portparol policije potvrdio je da preliminarna istraga nije pokazala nikakve znakove nasilja niti sumnjive okolnosti.

Međutim, u audio-snimku komunikacije hitnih službi pominjali su se mogući "predoziranje" i "srčani zastoj" u vreme intervencije.

Hejden je sa Vladimirom Kličkom dobika ćerku:

1/5 Vidi galeriju Hejden Penetijer i Vladimir Kličko u braku su dobili ćerku Kaju Foto: Norman Scott / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia, Jörg Carstensen / AFP / Profimedia

Dečko i njegov brat bili su u kući

Prema navodima vlasti, njen povremeni partner Brajan Hikerson i njegov brat Zak nalazili su se u kući kada je glumica doživela srčani zastoj.

U policijskom izveštaju navodi se da je Hikerson policajcima pokazao "kesu sa lekovima" koje je Panetijer koristila.

Dan nakon njene smrti, izvor je za People otkrio da je u kući pronađen Narkan, lek koji služi za brzo poništavanje efekata životno ugrožavajućeg predoziranja opioidima.

Istog dana, kancelarija mrtvozornika okruga Grinvil saopštila je da je obdukcija završena i da nisu pronađeni tragovi povreda koje bi mogle da doprinesu smrti.

Brajan Hikerson i Hejden Panetijer Foto: Eric Charbonneau / Shutterstock Editorial / Profimedia

Godinama je otvoreno govorila o zavisnosti

Hejden Panetijer iza sebe je ostavila 11-godišnju ćerku Kaju, a tokom života je otvoreno govorila o svojoj borbi sa zavisnošću.

Glumačku karijeru započela je 1994. godine, kada je dobila ulogu u sapunici One Life to Live.

Kasnije je ostvarila zapažene uloge u seriji Heroes, muzičkoj drami Nešvil, kao i u filmovima Vrisak 4 iz 2011. godine i Vrisak 6 iz 2023. godine.