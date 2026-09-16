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Ćerka jednog od omiljenih voditelja Jovana Memedovića, Maša Memedović, danas ima divan povod za slavlje. Ovo je veoma poseban datum te je želela da sa svojim fanovima podeli detalje.

Ona danas obeležava treću godišnjicu braka sa scenaristom Bogosavom Apostolovićem. Na snimku sa slavlja možemo videti i neke intimne momente poput prvog plesa suprugom koji nije često u javnosti.

Poseban dan pre tri godine - napisala je Maša Memedović u opisu.

Inače, Maša se bavi montažom i fotografijom, a ujedno je i jedna od naših influenserki koja širi prave vrednosti na društvenim mrežama.

Maša se godinama zabavljala sa filmskim rediteljem i scenaristom Bogosavom Apostolovićem, a prsten je prvi put pokazala krajem septembra 2022. godine, kada je bila sa svojim izabranikom na odmoru, na Rodosu.