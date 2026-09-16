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Metropolitanska policija Londona saopštila je da je unuk grčke princeze Nikolas Brandram pronađen bez svesti sinoć u svom domu u Čizviku. Policajci i spasioci London Ambulance Service stigli su na lice mesta. Ali nije bilo spasa, ubrzo je konstatovana smrt.

"Njegova najbliža rodbina je obaveštena. U ovoj fazi njegova smrt se tretira kao neočekivana, ali se ne veruje da postoje sumnjive okolnosti", navela je Metropolitanska policija, piše Mirror.

Njegovo ime nije bilo objavljeno dok je istraga bila u toku, ali su vlasti sada dozvolile da se taj podatak objavi.

Unuk princeze Katarine bio je povezan sa slučajem u kojem je jedna žena gurnuta pred autobus.

Brandramov otac, Pol Brandram, bio je jedino dete princeze Katarine od Grčke i Danske i majora Ričarda Kembela Endrua Brandrama, koji je služio u britanskoj vojsci tokom Drugog svetskog rata.

Princeza Katarina bila je praunuka kraljice Viktorije i prva rođaka princa Filipa, oca kralja Čarlsa. Rođena je 4. maja 1913. godine, a umrla je 2. oktobra 2007. godine. Bila je šesto dete i treća ćerka kralja Konstantina I od Grčke i Sofije od Pruske, sestre tri grčka kralja i kraljice Rumunije.

Godine 1941, sa nemačkom invazijom na Grčku, pobegla je sa bratom Polom i njegovom suprugom Frederikom na Krit, a odatle u Egipat i Južnu Afriku. Katarina je radila kao medicinska sestra u bolnici u Kejptaunu. Četiri godine nije imala bilo kakve vesti o svojoj sestri Heleni, kraljici majci Rumunije.

(Kurir.rs/Žena)